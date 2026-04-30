Tecnología

Ganancia operativa de Samsung salta un 750% en el inicio de 2026 ante la alta demanda de chips

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Por AFP

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics registró el jueves un beneficio récord impulsado por las sólidas ventas de chips, cruciales para la inteligencia artificial.








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