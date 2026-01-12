Tecnología

Gemini de Google estará detrás de Siri

Por AFP

Los gigantes tecnológicos Apple y Google anunciaron el lunes una asociación que permitirá que las funciones de inteligencia artificial de próxima generación de Apple, incluido su asistente virtual Siri, utilicen la tecnología Gemini de Google.








Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

