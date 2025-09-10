Google limita acceso a Gemini 2.5 Pro con restricciones operativas diarias

Organizaciones o personas que planean utilizar Gemini para automatización enfrentan una restricción concreta.

El nivel gratuito solo permite cinco consultas diarias al modelo más avanzado. Esto puede provocar interrupciones en tareas de generación de contenido, atención automatizada o análisis interno, y requerirá ajustes presupuestarios inmediatos.

La diferencia de capacidad entre los niveles gratuito, Pro y Ultra convierte la elección del plan en una cuestión estratégica.

Por ejemplo, una empresa con moderado volumen de tareas puede encontrar que el plan Pro —con 100 consultas y una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens— ofrece un retorno de inversión sólido, mientras que solo operaciones de alta demanda justificarían el costo elevado del plan Ultra.

Si los equipos no ajustan sus procesos, la limitación del plan gratuito podría generar retrasos en la producción de contenido, informes o videos, lo que impactaría la productividad y obligaría a una revisión de presupuestos y planificación de recursos. (Shutterstock)

Ahora Google concretó las condiciones de uso de su asistente Gemini en cada suscripción de Google AI, y aclaró que las cuentas gratuitas pueden hacer hasta cinco consultas diarias al modelo Gemini 2.5 Pro, diseñado para tareas de alto nivel que requieren un razonamiento profundo y una comprensión compleja.

El gigante tecnológico publicó un desglose completo de los límites de uso de Gemini para cada suscripción de Google AI, como es el caso de las cuentas gratuitas y los planes de Google AI Pro y Google AI Ultra, algo que no estaba claro hasta la fecha.

De esta manera, los de Google AI Ultra pueden hacer hasta 500 consultas a Gemini 2.5 Pro, según datalló una publicación de Google en su página web.

En cambio, todos los planes tienen un acceso general a Google 2.5 Flash, el modelo de lenguaje de Google que está diseñado para ser más rápido y más eficiente en tareas que requieren una respuesta instantánea.

En cuanto a los resúmenes de audio, las tres modalidades de acceso a Gemini que ofrece Google disponen de hasta veinte peticiones al día, mientras que a Deep Think, la función o modelo experimental de IA desarrollado por Google DeepMind, solo tienen acceso los suscriptores de Google AI Ultra, con hasta diez peticiones al día con una ventana de contexto de 192.000 tokens.

La ventana de contexto hace referencia a la capacidad lectora del modelo, y determina cuánto contenido puede comprender al mismo tiempo, por lo que es una característica que también presenta diferencias según el plan: en las cuentas gratuitas los modelos soportan hasta 32.000 tokens, mientras que AI Pro y AI Ultra llegan al millón de tokens (1.500 páginas o 30.000 líneas de código).

En lo referido a la generación y edición de imágenes, las cuentas gratuitas cuentan con hasta 100 imágenes al día, mientras que los usuarios con planes de Google AI Pro y Google AI Ultra disponen de hasta mil imágenes diarias.

Por su parte, las cuentas que no tengan contratado ningún plan no pueden generar videos, mientras que los usuarios de Google AI Pro tienen la posibilidad de generar hasta tres videos diarios con la versión preliminar de Veo 3 Fast, y hasta cinco los suscritos a Google AI Ultra.

Con la función de investigación a fondo los usuarios gratuitos pueden solicitar hasta cinco informes al mes con el modelo Gemini 2.5 Flash, mientras que los planes de AI Pro y AI Ultra ofrecen hasta 20 informes y 200 informes diarios, respectivamente, con Gemini 2.5 Pro.

Asimismo, los suscriptores a los planes de Gemini AI Pro y Gemini AI Ultra tienen un acceso prioritario a algunas funciones nuevas que introduzca Google.