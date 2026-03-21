Tecnología

Jurado de Estados Unidos determina que Elon Musk engañó a accionistas de Twitter en 2022, pero descarta fraude deliberado

Un jurado federal en Estados Unidos determinó que Elon Musk engañó a accionistas de Twitter con declaraciones falsas en 2022, aunque descartó fraude deliberado. El caso podría implicar daños por $2.600 millones.

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Por AFP

Un jurado federal en Estados Unidos determinó el viernes 20 de marzo que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter al criticar a la red social cuando estaba a punto de comprarla mediante un acuerdo de $44.000 millones, según un fallo consultado por la AFP.








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