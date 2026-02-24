La carrera por la IA: Meta suma a AMD como aliado estratégico frente a Nvidia y Google

El gigante tecnológico estadounidense Meta llegó a un acuerdo para comprar millones de chips de inteligencia artificial al fabricante AMD, anunciaron el martes ambas compañías.
