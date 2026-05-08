Tecnología

La IA no siempre está aliviando el trabajo: nueva investigación advierte que lo intensifica

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Por Redacción EF

Lejos de liberar tiempo y reducir la carga laboral, la inteligencia artificial (IA) está haciendo el trabajo más intenso, acelerando el ritmo, ampliando el alcance de las tareas y extendiendo la jornada de los trabajadores del conocimiento. Esa es la principal conclusión de una investigación reciente publicada por Harvard Business Review, que cuestiona la promesa más repetida en torno a la adopción de estas herramientas en empresas de todo el mundo.








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Redacción EF

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