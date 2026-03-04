Tecnología

La IA va a la guerra: conozca los motivos del rompimiento de Anthropic y el gobierno de Trump

¿Por qué la Administración Trump rompe con Anthropic y firma contratos de ‘similares condiciones’ con OpenAI y xAI? Le contamos qué ocurrió

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Dario Amodei, CEO de Anthropic y creador de la plataforma de inteligencia artificial (IA) Claude, anunció el rompimiento de las negociaciones con el secretario de Guerra del gobierno de Trump, Pete Hegseth, el viernes 27 de febrero.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AnthropicClaudeTrumpDepartamento de GuerraVenezuelaIránOpen AIxAIElon Muskinteligencia artificial
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.