La Nación lanza “Atenea”, un asistente con IA para profundizar en su contenido

En un entorno informativo cada vez más complejo, el diario La Nación dio un paso en su estrategia de transformación digital con el lanzamiento de Atenea. Se trata de su nuevo asistente editorial con inteligencia artificial (IA), que debuta en una versión beta exclusiva para suscriptores con el objetivo de ofrecer una forma más ágil, práctica y personalizada de explorar y comprender el contenido del medio.

A diferencia de los sistemas genéricos, Atenea ha sido diseñada como un puente entre la audiencia y el archivo periodístico de La Nación. La herramienta se alimenta exclusivamente de información verificada y producida por la redacción bajo sus estándares editoriales, garantizando así un acceso confiable al contexto y a la profundidad informativa que valoran los lectores.

La Nación es parte de Grupo Nación, del cual también forma parte El Financiero.

¿Qué funciones ofrece Atenea?

El nuevo asistente conversacional está habilitado para interactuar con los usuarios en torno a la agenda informativa reciente. Entre sus principales capacidades se encuentran:

Interacción con el archivo reciente: Permite conversar con el archivo periodístico del último año.

Permite conversar con el archivo periodístico del último año. Especialización temática: Responder preguntas específicas sobre las secciones de Política , Economía y El País .

Responder preguntas específicas sobre las secciones de , y . Síntesis informativa: Obtener resúmenes claros de las noticias para ponerse al día con mayor rapidez.

Obtener resúmenes claros de las noticias para ponerse al día con mayor rapidez. Profundización: Encontrar enlaces relacionados que remiten a las notas de origen para revisar el contexto completo.

Atenea ha sido diseñada como un puente entre la audiencia y el archivo periodístico de La Nación. (Dominick /La Nación)

Alianza estratégica y desarrollo regional

La creación de Atenea es el resultado de un proceso de innovación responsable enfocado en la adopción estratégica de la IA. En agosto de 2025, La Nación fue seleccionada entre 45 medios latinoamericanos para formar parte del AI Product Lab, un programa regional impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Google News Initiative (GNI).

Esta capacitación permitió al equipo fortalecer sus capacidades en producto digital y diseñar prototipos de alto valor. Tras esta experiencia, La Nación desarrolló —en conjunto con la firma RPA Latam— esta herramienta propia que articula los esfuerzos de las áreas editorial, de producto, tecnología y analítica de audiencias.

El desarrollo de Atenea se rige bajo tres pilares fundamentales: rigor editorial (respuestas basadas solo en contenido verificado del medio), transparencia (inclusión de enlaces de origen) y utilidad para el suscriptor.

Un despliegue en fase beta para cocrear con la audiencia

El lanzamiento se ha realizado en formato de versión beta deliberadamente para probar, aprender y mejorar junto a la comunidad de lectores. En esta etapa inicial, el asistente concentra su conocimiento en el contenido publicado desde enero de 2025 hasta la actualidad, limitado a las secciones de Política, Economía y El País.

El comportamiento y las capacidades de Atenea se irán ampliando a partir del uso real, por lo que el medio ha habilitado canales de retroalimentación dentro de la misma experiencia para que los suscriptores compartan sus comentarios y sugerencias.

Cómo acceder a la herramienta

Para comenzar a utilizar este asistente, los suscriptores deben seguir tres sencillos pasos: