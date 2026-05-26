Tecnología

La Nación lanza “Atenea”, un asistente con IA para profundizar en su contenido

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Por Redacción EF

En un entorno informativo cada vez más complejo, el diario La Nación dio un paso en su estrategia de transformación digital con el lanzamiento de Atenea. Se trata de su nuevo asistente editorial con inteligencia artificial (IA), que debuta en una versión beta exclusiva para suscriptores con el objetivo de ofrecer una forma más ágil, práctica y personalizada de explorar y comprender el contenido del medio.








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Redacción EF

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