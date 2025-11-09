Tecnología

La navegación con IA ya está aquí: Comet, Atlas y Gemini redefinen la web al entender, resumir y actuar por usted

Por Redacción EF

Imagínese un navegador web que no solo muestra páginas, sino que las comprende, las resume y puede realizar tareas por usted: reservar vuelos, organizar su correo, redactar respuestas o investigar un tema complejo mientras usted se dedica a otras actividades. Esto ya no es ciencia ficción. Los navegadores con inteligencia artificial están cambiando radicalmente la forma en que interactuamos con internet, y empresas como Perplexity, OpenAI y Google están liderando esta transformación.








Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

