Tecnología

La nueva era de la IA: ChatGPT se integra con Spotify, Canva y Expedia para transformar la interacción digital.

EscucharEscuchar
Por AFP

La empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, líder en modelos de inteligencia artificial, presentó el lunes nuevas funciones para interactuar con otras aplicaciones de la vida cotidiana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OpenIAChatGPT
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.