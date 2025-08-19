Tecnología

La nueva frontera de la IA: Brasil exige a Meta desmantelar perfiles infantiles que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales

Por AFP

El gobierno de Brasil pidió al gigante de la tecnología Meta que elimine de su plataformas a chatbots que aparentan ser niños pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, informó este lunes la agencia para la defensa legal del Estado (AGU).








