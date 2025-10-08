Tecnología

La revolución de WhatsApp: de temas personalizados con IA a traducciones de chat; estas son 8 nuevas funciones

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

WhatsApp es la plataforma de mensajería que se ha convertido en una infraestructura de comunicación esencial para más de tres mil millones de personas en el mundo y una herramienta clave para los negocios en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
WhatsAppnuevas funcionesactualizacionesIAMeta
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.