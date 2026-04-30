Tecnología

La solución que frena los problemas de falta de mercadería o de inventarios sobrantes en los pequeños negocios de Costa Rica

Mientras las corporaciones utilizan sofisticados sistemas de proyección de ventas, las pymes pueden recurrir a opciones de bajo costo y adaptadas a sus necesidades

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez
Con una solución de proyección de ventas las pymes obtienen un pronóstico para determinar la cantidad de productos a manufacturar o de inventario en tienda, en el caso de negocios de comercio por temporada o época. Un asistente de IA explica los resultados.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
GS1Forecastproyección de ventas
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.