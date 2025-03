La startup Perplexity, rival de ChatGPT y OpenAI, confirma su interés por Tik Tok: ¿cuáles son sus prioridades y promesas para garantizar seguridad y mejorar esa red social?

La firma Perplexity, dueña del chat de inteligencia artificial generativa (IAGen) y rival de ChatGPT y de su propietaria OpenAI, confirmó hoy su interés de comprar a la red social de videos virales Tik Tok, de origen chino.

Perplexity es una startup estadounidense que se fundó en 2022 y lanzó un chat de consultas muy demandado para investigaciones y estudios, pues aporta los datos y la información que solicitan los usuarios (como en ChatGPT o Gemini de Alphabet) e indica sus fuentes, compitiendo además con el buscador de Google, también de Alphabet.

En un comunicado publicado este viernes 21 de marzo , Perplexity indicó que mantiene su misión de convertirse en un motor de búsqueda con información precisa, transparente y accesible. Al mismo tiempo reconoció que TikTok es una de las plataformas más importantes de contenido que conecta a millones de usuarios en todo el mundo.

“ Creemos que Perplexity puede hacer que TikTok sea aún mejor ”, afirmó Perplexity en su comunicado. “Estamos emocionados de compartir el futuro que imaginamos: un TikTok que sea más útil para todos, donde los usuarios tengan herramientas fáciles de usar que les permitan profundizar y buscar la verdad, impulsado por el mejor motor de respuestas del mundo”.

En enero pasado la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos respaldó la ley aprobada en abril de 2024 que exige que TikTok se venda o fuera prohibida en ese país. Pero unos días después, tras tomar el cargo de la Presidencia, Donald Trump aprobó una prorroga de 75 días para que esa red social encontrara una solución.

En días recientes, The New York Times informó el 18 de marzo pasado de una exposición en el Capitolio de altos ejecutivos de la firma Oracle, que procesa y sirve datos de usuarios de TikTok, sobre cómo planea trabajar con la aplicación.

El Times recordó que TikTok se acerca a la fecha límite del 5 de abril en la que la ley federal prohíbe su distribución en ese país si no se vende a un propietario no chino. El propietario de TikTok es la empresa china ByteDance, cuyos vínculos con el gobierno de Beijing suscita dudas sobre si la aplicación representa una amenaza para la seguridad de EE. UU.

Perplexity confirmó este viernes 21 de marzo su interés por adquirir a Tik Tok en Estados Unidos y prometió varias mejoras. (Reproducción EF) (Carlos Cordero Pérez/Perplexity, Tik Tok)

Promesas

Con la presión del tiempo, Perplexity se autopresenta como un candidato viable para adquirir a Tik Tok.

“Perplexity se encuentra en una posición privilegiada para reconstruir el algoritmo de TikTok sin crear un monopolio, combinando capacidades técnicas de primer nivel con la independencia de las pequeñas empresas tecnológicas”, argumentó la startup estadounidense.

En el comunicado explicó que cualquier adquisición por diferentes inversores o un consorcio de ellos mantendría a ByteDance en control del algoritmo, mientras que cualquier adquisición por parte de un competidor probablemente crearía un monopolio en el sector de los vídeos cortos y la información.

Perplexity indicó que, si adquiere a Tik Tok, comenzaría con la creación de sistemas básicos para garantizar una experiencia fluida para los usuarios. Además, utilizaría infraestructura que se desarrolle y se mantenga en centros de datos estadounidenses para garantizar la supervisión y el cumplimiento de las normas y regulaciones de privacidad de EE. UU.

Otro paso que daría es garantizar también que los algoritmos de Tik Tok y sistemas de recomendación —que hoy serían “una caja negra”— sean transparentes. “Para eliminar los riesgos de manipulación del usuario, proponemos reconstruir el algoritmo de TikTok desde cero, con la transparencia como principio rector”, dijo Perplexity.

Y agregó: “Nuestra promesa es convertir a TikTok en la plataforma más neutral y confiable del mundo. Para lograrlo, nos comprometemos no sólo a desarrollar un nuevo algoritmo, sino también a que el feed de TikTok For You sea de código abierto”.

Perplexity compite como un chat de consultas y también como un buscador de información basado en inteligencia artificial. (Reproducción) (reproducción/Perplexity, inteligencia artificial)

Mejoras

Perplexity también prometió que, con su infraestructura de IA impulsada por Nvidia Dynamo, podría escalar fácilmente los modelos de recomendación de TikTok más de 100 veces y, al mismo tiempo, lograr una velocidad de inferencia más rápida.

Asimismo, se elevaría el estándar en el sistema de recomendación de TikTok para convertirlo en el mejor del mundo y aumentar la confianza en TikTok con las mismas funciones de citas y notas que ya se utilizan en el chat de Perplexity

“Perplexity ampliaría inmediatamente esta función a los videos de TikTok, facilitando a los usuarios la comparación de información en tiempo real mientras ven los videos”, señaló en el comunicado. “Podríamos desarrollar el sistema de contexto más potente del mundo”.

Este sistema aprovecharía la retroalimentación de la comunidad y las capacidades de IA para destacar información confiable y garantizar que los usuarios tengan acceso a herramientas de información de primer nivel, mientras navegan por su sección Para ti.

La combinación del motor de respuestas de Perplexity con la extensa videoteca de TikTok permitiría también crear la mejor experiencia de búsqueda, brindando a los usuarios de TikTok y de Perplexity las respuestas que buscan, en cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar el medio.

Peplexity señaló que otras prioridades son mejorar el valor informativo del contenido que los usuarios descubren en TikTok y enriquecer los videos con información contextual y hasta funciones multilingües.

“ Un TikTok reconstruido e impulsado por Perplexity crearía la mejor plataforma del mundo para la creatividad y el descubrimiento de conocimiento”, concluyó el comunicado de Perplexity.