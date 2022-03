Las cuatro nuevas actualizaciones para móviles Android

El equipo de Android de Google anunció una serie de actualizaciones con la intención de sumar nuevas dimensiones a las apps que utilizan los usuarios de móviles con este sistema operativo.

Se incluyen desde algunas actualizaciones “significativas” en mensajería (incluyendo más conexión con los contactos que utilizan iPhone) a herramientas de edición de foto “mucho más poderosas”, pasando por funcionalidades que hacen que la tecnología sea más útil en las actividades diarias.

Actualización 1: accesibilidad, incluso sin Internet

Desarrollado en colaboración con la universidad para personas que sufren dificultades de audición, la Gallaudet University, Live Transcribe provee traducción en tiempo real de discurso a texto.

La app facilita las conversaciones de persona que padecen sordera o problemas de audición.

Live Transcribe viene preinstalada en los móviles Pixel y Samsung, pero también está disponible para descarga gratuita en móviles de otras marcas.

La aplicación ofrece un modo offline para cuando no se cuente con datos o conexión a WiFi, como en un avión, el metro o en otras áreas en donde el acceso a Internet no es constante.

Los usuarios de dispositivos Android deben verificar la disponibilidad de las actualizaciones para la versión del sistema operativo con que cuentan. (Foto para EF)

Actualización 2: Más fotos en retratos

Los suscriptores de Google One y los usuarios de Pixel tienen acceso a Portrait Blur en Google Fotos para difuminar el fondo de las fotografías de personas incluso después de haberlas tomado, no importa si la foto tiene 10 años o si no había modo retrato cuando se tomó.

Los suscriptores de la app próximamente podrán usar este efecto en diferentes fotos, como las de animales, plantas, comida, entre otras. Ya sea una foto de la mascota en las vacaciones, una toma artística de la planta de la casa o una del desayuno.

Lo único que queda por decidir es en qué plataforma la compartirá el usuario.

Actualización 3: Afinar los hábitos digitales

Para que la persona tenga un balance de vida y esté al tanto del tiempo que pasa viendo apps y navegando en su dispositivo se incluye un widget de tiempo en pantalla.

El widget o funcionalidad ofrecerá un reporte actualizado de las tres aplicaciones que más usa la persona durante el día.

Al seleccionar el widget, la persona es enviada al sitio Bienestar Digital, donde encontrará algunas formas para mejorar los hábitos digitales, incluyendo la posibilidad de:

—Configurar límites de tiempo de uso de las apps todos los días.

—Usar el modo Focus para pausar apps que pueden distraer en ciertos periodos de tiempo.

—Activar el modo Bedtime para silenciar el dispositivo y tornar la pantalla a negro y blanco durante la noche.

Actualización 4: Compartir más

La funcionalidad Nearby Share permite compartir con dispositivos cercanos y de manera fácil fotos, videos, documentos, links, archivos de audio o carpetas enteras.

La nueva actualización hace que sea más fácil compartir estos archivos con múltiples personas en lugar de sólo con una.

La persona simplemente debe indicar en la aplicación que desea añadir más receptores. Esta función está disponible desde el 3 de marzo en todos los dispositivos Android 6+.