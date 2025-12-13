Tecnología

Lealto, la firma de Costa Rica que exporta tecnología para crear ‘apps’ corporativas a 14 países

Las apps generan ‘engagement’, lealtad y conversiones hasta tres veces superiores a cuando los clientes utilizan el sitio web de la empresa desde sus móviles

Por Carlos Cordero Pérez

¿Cómo prefieren los clientes interactuar en línea con su empresa: mediante el sitio web o una app? La mayoría prefiere la aplicación móvil, por su facilidad de acceso y siempre que brinde facilidades de uso. Pero desarrollarla puede ser complejo y costoso.








Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

