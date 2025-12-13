Lealto, la firma de Costa Rica que exporta tecnología para crear ‘apps’ corporativas a 14 países

¿Cómo prefieren los clientes interactuar en línea con su empresa: mediante el sitio web o una app? La mayoría prefiere la aplicación móvil, por su facilidad de acceso y siempre que brinde facilidades de uso. Pero desarrollarla puede ser complejo y costoso.

Alfredo Rojas, director general de Lealto, fundó esta empresa desarrolladora de apps cuando se dio cuenta de que los clientes de su otra compañía, Baum Digital y dedicada a mercadeo en línea, enfrentaban retos para ofrecer apps a los consumidores.

“Lealto nació hace siete años con dos personas”, explicó Rojas. “Nació como un proyecto en Baum para resolver las solicitudes de nuestros clientes que eran muy reiteradas. Hacer una app es complejo, tedioso y costoso. La idea es ofrecer una plataforma que permita construir las apps de forma más simple”.

Tras el auge inicial de las aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas electrónicas a finales de la década del 2000, la atención se concentró en las redes sociales y el streaming, tanto de música como de video. Facebook, Twitter (ahora X), Instagram y TikTok comparten estrado con Netflix, Apple TV o HBO Max a nivel de apps.

También con las apps de videojuegos y, con el auge de la inteligencia artificial, con las de edición de video o de inmersión de video, generación de textos, entretenimiento y ejercicios.

En el top de las apps de 2025, Apple destacó a apps como Tiimo, Pokemon, Dredge, Strava y Focus Friend por sus estándares de diseño, generación de comunidades, sentimiento de logro, enganche y la forma cómo convierten las rutinas en actividades relajantes, simples y sin estrés.

Las personas utilizan hasta 10 apps por día debido a la facilidad de acceso y uso desde los móviles. (TOLGA BOZOGLU)

La firma App My Site, con sede en Middletown, Delaware, destacó que en el año que termina los consumidores utilizan las apps de empresas durante un promedio de 3,5 horas por día para compras, banca, pedidos de comida y servicios personalizados. La mayoría prefiere las apps más que a los sitios web móviles por su comodidad y rapidez. Tampoco hay anuncios intrusivos de otras compañías.

El gasto por compras en línea a través de apps alcanzaría, según esa misma compañía, $150.000 millones a nivel global, al tiempo que aumenta la cantidad de usuarios en 35% en especial en fintech.​ Tómese en cuenta que los consumidores abren las apps hasta 35 veces al día y usa hasta 10 apps, priorizando retail, banca y servicios donde se genera mayor retención.​

Según esa compañía, en todos los sectores —educación, fitness, logística, finanzas, bienes raíces, comercio electrónico, y bienestar, entre otros— las aplicaciones móviles son esenciales para brindar a los consumidores experiencias fluidas, instantáneas y móviles, tal como lo demandan.

Un informe de BBVA de junio de 2025 destaca que las apps generan engagement o compromiso de los clientes, lealtad y conversiones de ventas hasta tres veces superiores a cuando los clientes utilizan el sitio web de la empresa desde sus móviles. En América Latina, las apps crecen de la mano de los servicios de las fintechs, en particular.

Sin embargo, la firma de investigación de mercados Gartner prevé una caída del 25% en uso de apps hacia 2027 debido a los asistentes de inteligencia artificial. La solución podría venir de lanzar superapps integradas (que incluyan pagos, compras, mensajería).

Fabricación simple

El panorama no es muy diferente en Costa Rica, donde se utilizan apps de billeteras electrónicas, de los bancos, de medios de comunicación, de transporte, de delivery y hasta los gimnasios pasaron, durante los últimos años, de las rutinas de papel a aplicaciones que cada persona emplea para hacer sus ejercicios.

El estudio de Shift Porter Novelli, para Red 506 de El Financiero, mostró que hay casi seis millones de usuarios en el país y que en el último año este universo creció 8%, en medio de una migración desde las apps tradicionales a nuevas plataformas.

Rojas, de Lealto, explicó que con su plataforma se desarrollan apps de empresas de venta al detalle, servicios, alimentos y bebidas, automotriz, centros comerciales, clínicas, ferreterías, veterinarias, gasolineras, farmacias y dispositivos electrónicos, entre otros sectores. Algunos proyectos fueron multipaís. Esto permitió dar el salto internacional.

En la actualidad la firma está presente en 14 países de América Latina, con 125 desarrollos, incluyendo Panamá, Guatemala y Argentina. Entre ellos se destaca México, por la cantidad de clientes corporativos que utilizan la plataforma de Lealto para diseñar y desarrollar las apps.

“Es una expansión orgánica. Empezamos resolviendo problemas de empresas locales, en especial pequeñas y medianas. Luego llegaron grandes empresas del país y de la región”, detalló Rojas.

"Hacer una app puede ser complejo. La idea es ofrecer una plataforma que permita construirlas de forma más simple", explicó Alfredo Rojas, fundador y director general de Lealto. (Foto cortesía de Lealto / Para EF) (Lealto/Lealto)

Entre sus clientes se encuentran el salón de belleza Vainilla Beauty y las heladerías Moyo, en Costa Rica, la veterinaria Panda (Argentina) y Applebee’s Rewards, Club Multimedica y las ferreterías Santandreu (México).

La plataforma de Lealto, que cuenta en la actualidad con 23 colaboradores, permite generar las apps a partir de más de 35 módulos disponibles y distribuidas en tres niveles (pro, plus y customers), que facilitan distintas capacidades de gestión de la información, automatización e integración a los sistemas corporativos gerenciales, incluyendo financieros tipo ERP y de gestión de clientes como los CRM.

Entre los módulos que se pueden utilizar están el catálogo de productos, sorteos, encuestas, tarjetas de regalo, acumulación de puntos, lealtad, redención de premios y hasta juegos. La plataforma permite visualizar la información transaccional y demográfica de los clientes para automatizar la personalización de las ofertas, servicios y la relación con cada usuario. El costo por proyecto supera los $450 dependiendo de lo que cada empresa requiera y desarrolle.

Las compañías pueden autogestionar, utilizando esta plataforma, su app y definir los módulos y niveles que incorporará para lanzar productos o servicios, mostrar precios y los canales de acceso a la tienda en línea: app móvil y aplicación web, así como su integración a los sistemas corporativos (ERP, CRM e inventarios y logística).

Mediante el dashboard administrativo puede mantenerse control de los datos de uso, generar envíos y correos electrónicos, revisar las bases de datos de los usuarios, administrar los usuarios internos, gestionar las reglas de planes de lealtad y usar módulos adicionales.

El modelo que se implementó para esta plataforma es de servicios en la nube, basada en Amazon Web Services, con alternativas de pago de implementación, pagos mensuales de uso del sistema y la integración mediante APIs a los software de puntos de ventas y otras aplicaciones corporativas. La firma sostiene que la app puede tenerse lista en tres semanas.