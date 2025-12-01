Tecnología

Leyes más estrictas están obligando a identificar menores de edad en Internet; estas empresas están aprovechando el negocio

Por AFP

El cálculo de la edad mediante escaneo facial, que permite limitar el acceso de los menores a TikTok, Instagram o a páginas web para adultos, es cada vez más frecuente en internet y está impulsando el crecimiento de numerosas empresas especializadas.








