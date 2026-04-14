Liberty anuncia alianza y servicios con Starlink, la firma de Elon Musk, para comunicaciones en rutas y zonas de difícil acceso o sin cobertura e incluso en el mar

Si usted está en una zona rural, montañosa o costera y en un parque nacional donde no hay señal de telefonía móvil, pronto podrá aprovechar la opción que ofrecen Liberty y Starlink, propiedad de Elon Musk, para comunicarse con su familia y amigos mediante apps de mensajería.

Las empresas de turismo o agropecuarias instaladas en un área con problemas de cobertura también podrán aprovechar la nueva alternativa a nivel de negocios y más pronto de lo esperado. También aquellas de transporte o logística cuyas flotillas viajan por rutas donde se pierde la señal.

El servicio denominado Liberty Starlink, anunciado este martes 14 de abril, se basa en una constelación de 650 satélites lanzados en órbita baja terrestre y los cuales se conectan directamente a la frecuencia de 1.800 MHz en concesión a Liberty, lo que permite la conectividad en teléfonos equipados con 4G LTE.

“Queremos cumplir nuestro propósito de conectar comunidades y asegurar así un servicio vital en la vida de las personas”, dijo Johanna Escobar, gerente general de Liberty.

"Ser el primer operador en ofrecer conexión satelital móvil de Starlink refuerza nuestro compromiso de seguir innovando y de asegurar que las personas y empresas puedan mantenerse comunicadas", dijo Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica.

El servicio permitirá que consumidores y clientes corporativos se conecten a servicios de datos para mensajes a través de apps. También podrán enviar y recibir mensajes cortos de texto (SMS, por sus siglas en inglés).

El servicio ya funciona en otros países de la región. En Jamaica ayudó a la conexión de los usuarios en octubre pasado cuando el huracán Melissa destruyó las redes móviles. Los usuarios pudieron comunicarse mediante apps de mensajería y SMS con sus familiares.

La conectividad satelital directa al celular se comercializa también en países como Ucrania, Chile y Perú, con proveedores locales por medio de Starlink.

La tecnología satelital también permite servicios de televisión e Internet fijo en el mercado. En Costa Rica, el informe estadístico de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) reporta que en 2024 operaban tres operadores de televisión satelital en Costa Rica. Asimismo, los ingresos por servicios de Internet mediante esta tecnología pasaron de 2,8% al 5,8% del total desde 2020 a ese año. Entre los proveedores de este último servicio se encuentran precisamente Starlink y la firma Itellum.

De costa a costa

El servicio de conexión satelital móvil estará incluido sin costo adicional en todos los planes pospago de Liberty, mientras que estará disponible para clientes prepago que realicen la compra del servicio.

Para utilizarlo, únicamente se requiere contar con un teléfono compatible con tecnología 4G LTE, como mínimo.

Las personas deben asegurarse de buscar la señal a cielo abierto y evitar estar dentro de alguna casa o edificio para asegurar la conexión directa.

En casos de accidentes, desastres naturales o emergencias, cuando las redes terrestres pueden colapsar, la conexión móvil con los satélites permitirá a las personas pedir ayuda y mantenerse en contacto.

Liberty recalcó que el servicio también es ideal para quienes les gustan las actividades al aire libre como senderismo, pesca, acampar o pasar un buen rato en zonas alejadas de la ciudad.

“Queremos mantener nuestro posicionamiento en innovación”, dijo José Pablo Rivera, director de relaciones corporativas de Liberty Costa Rica.

La red de Starlink se basa en una constelación de 650 satélites lanzados en órbita baja terrestre, la cual se conecta a la red de Liberty a nivel local. (Liberty/Liberty)

El servicio es muy útil para personas que realizan montañismo. El móvil se conecta automáticamente al satélite cuando no hay señal de la red terrestre. (Liberty/Liberty)

La señal satelital también servirá a quienes naveguen dentro del territorio marítimo terrestre de Costa Rica. (Liberty/Liberty)

Cómo funciona

Cuando la persona se encuentra en una zona sin cobertura, en forma automática e inmediata su móvil busca la señal e indica en la esquina superior izquierda que está utilizando la conexión satelital Liberty Starlink.

Es una conexión outdoor, es decir, en espacios abiertos o exteriores en zonas sin cobertura de la red terrestre móvil. La firma recalca que el valor de este servicio es brindar la posibilidad de estar siempre conectados.

Así podrá enviar SMS, mensajes de texto o notas de voz mediante WhatsApp y usar Waze para mantenerse ubicado en carretera, por ejemplo.

El servicio funciona en aquellas rutas donde se pierde la señal en forma momentánea y hasta en zonas marítimas en el territorio nacional. A este nivel, mantiene la conectividad básica, para misión crítica.

Su ventaja es mantener la comunicación utilizando una red de satélites.

La tecnología todavía tiene limitaciones en cuanto a velocidad. En el futuro se podrán incorporar otros servicios (streaming o llamadas de voz mediante WhatsApp, por ejemplo) de mayor ancho de banda conforme se realicen avances y mejoras o madure la tecnología.

El dispositivo se conecta automáticamente en exteriores. La única condición es que tenga como mínimo tecnología para redes móviles 4G LTE. (Canva/Canva)

¿Qué debe hacer el usuario?

En el caso de los usuarios de pospago no es necesario realizar ninguna habilitación específica ni ninguna funcionalidad especial y es gratis.

“Al final el usuario no tiene que hacer nada”, recalcó Miguel Rahn, director de tecnologías de información de Liberty Costa Rica.

En el caso de usuarios de prepago, Liberty ofrecerá un paquete adicional para los clientes que deseen y necesiten obtener la facilidad.

Deberán activarlo mediante la página web o el comando de mensajes de texto para servicios prepago de Liberty.

El costo de este paquete adicional todavía está por definirse. “Es un monto relativamente bajo”, dijo Rivera.

A nivel de usuarios, Liberty y Starlink trabajan para lanzar esta nueva forma de conectividad durante la segunda mitad del 2026.

Para negocios

A nivel de negocios se lanzará un servicio denominado Liberty Starling Business orientado a ofrecer servicios de conectividad en todo el territorio nacional.

Está dirigido a empresas que se encuentran en zonas de difícil acceso y sin cobertura de servicios.

Aquí se ofrecerá el mismo rango de conectividad de los planes corporativos, equiparables a lo que se ofrece en servicios de fibra óptica.

Así una empresa puede tener la comunicación que requiere para sus oficinas y, en el caso de empresas de turismo, para sus clientes y la gerencia.

Rivera señaló que también sirve para empresas que necesitan una segunda línea de conectividad y obtener redundancia, manteniendo la comunicación si la primera conexión sufre una caída.

En este segmento, las empresas también pueden recibir los servicios corporativos de monitoreo, gestión de redes, atención a clientes y otros que ofrece Liberty. El costo dependerá de la solución contratada.

A nivel corporativo, el servicio estará disponible en dos semanas, a partir del 1° de mayo próximo.