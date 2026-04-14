Tecnología

Liberty anuncia alianza y servicios con Starlink, la firma de Elon Musk, para comunicaciones en rutas y zonas de difícil acceso o sin cobertura e incluso en el mar

Liberty ofrecerá un servicio para conectividad satelital directa al móvil para usuarios de pospago y prepago, así como un servicio para empresas en zonas turística, rurales o que requieren una segunda conexión: lea aquí cómo funciona

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Por Carlos Cordero Pérez

Si usted está en una zona rural, montañosa o costera y en un parque nacional donde no hay señal de telefonía móvil, pronto podrá aprovechar la opción que ofrecen Liberty y Starlink, propiedad de Elon Musk, para comunicarse con su familia y amigos mediante apps de mensajería.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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