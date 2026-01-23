Liberty proyecta expansión de red 5G para 2026 tras inversión de $90 millones

La fuerte ofensiva comercial, los avances en tres áreas, sus inversiones, un financiamiento obtenido y los resultados logrados en el 2025 posicionan a Liberty Costa Rica para extender con el mismo ímpetu sus planes en el año que inicia.

La compañía informó este 23 de enero que durante el año anterior invirtió $90 millones en su operación, unos ¢43.706 millones al tipo de cambio actual, enfocados en el despliegue de la tecnología 5G Standalone, la expansión de infraestructura y la inversión tecnológica, entre otros proyectos.

“El 2025 ha sido un punto de inflexión para la conectividad del país”, destacó Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica.

La base para catapultarse aún más a nivel local se viene consolidando, tanto en telefonía móvil como en Internet fijo residencial.

Liberty ocupó la primera posición en el mercado móvil desde hace varios años. En 2024 concentraba el 40% de los suscriptores, por encima de Kölbi (37%) y Claro (23%), según los últimos datos disponibles por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

En el mercado de servicios fijos, la compañía también encabezaba este otro segmento, con el 25,4% de las suscripciones, seguida por Telecable (24,8%), el Instituto Costarricense de Electricidad (17,2%), Tigo (15,4%), Claro (3,5%), Coocique (3,4%) y 67 operadores más que se reparten el restante 10,3%.

Liberty tiene 100.000 suscriptores a su red 5G y espera alcanzar un total de 3 millones de clientes con ese servicio.

Avances

Desde que adquirió a Cabletica, Liberty venía realizando inversiones para extender su red de fibra óptica y las conexiones de banda ancha.

Y desde el 2024 empezó a ofrecer el servicio móvil con tecnología de quinta generación (5G), mediante un permiso especial del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Al año siguiente participó en la subasta de frecuencias para este tipo de servicios y en el segundo semestre se encuentra ampliando esta red desde la firma del contrato de concesión.

En el primer caso, durante el 2025, instaló 600 kilómetros adicionales de fibra óptica, un incremento cercano al 10% de la red dorsal (la parte principal de la red que conecta las redes fijas, móviles y corporativas de Liberty Costa Rica).

Esa labor se complementó con la movilización de cuadrillas especializadas y baterías de respaldo para asegurar continuidad de servicio en zonas vulnerables durante la época de lluvia.

En forma adicional adquirió una nueva salida internacional por el Pacífico, ubicada en Esterillos, Parrita, y que se suma a las ya existentes en Limón y Corozal (Panamá). La nueva ruta permitirá mayor disponibilidad de la red frente a eventuales cortes de fibra óptica, generados por desastres naturales u otros factores externos.

Según la compañía, así se garantiza a los clientes residenciales y empresariales una disponibilidad cercana al 99,99%, una de las más altas de la región. En el 2026 invertirá cerca de $1 millón anual para mantener y fortalecer esta capacidad.

En el plano financiero, firmó un acuerdo con BID Invest por $65 millones, con un tramo no comprometido adicional de hasta $35 millones. Tales fondos se destinarán a inversiones estratégicas como el pago del nuevo espectro adjudicado por el Estado, el despliegue de redes móviles de última generación, incluyendo 5G, la expansión de la red de fibra óptica al hogar y el fortalecimiento del capital de trabajo para acelerar estos proyectos.

En la red 5G, el operador contempla instalar más de 1.000 radiobases, además de la red principal (dual core). Actualmente el despliegue abarca sitios activos del Gran Área Metropolitana y continúa expandiéndose: en este mes de enero espera activar la red 5G en sitios como Santa Ana, Pérez Zeledón, Sardinal, Nicoya, Tamarindo, Jacó, La Fortuna y Puntarenas, entre otros. Luego seguirá expandiéndose.

“El avance de nuestra red 5G y la expansión de infraestructura en todo el territorio nacional muestran nuestro compromiso por brindar una experiencia móvil y fija de clase mundial”, dijo Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica (Marvin Caravaca)

Resultados

La compañía reportó que en el servicio de 5G ya cuenta con 100.000 clientes, poco más de un 3% de su meta de llegar a brindar tres millones de suscripciones en esta red.

Deberá acelerar y fortalecer la comercialización de esta tecnología, pues Claro Costa Rica reportó que cuenta con más de 900.000 clientes usando 5G, del total de 1,3 millones de suscriptores móviles.

Otro operador que deberá acelerar su paso es el ICE, que está en medio de un proceso de licitación para adquirir la red 5G. Por ahora comercializa el servicio móvil en esta tecnología basándose en la red de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).

Para Liberty, esas inversiones han implicado varios resultados positivos.

En el informe financiero del tercer trimestre del 2025, publicado en noviembre anterior, el CEO de Liberty Latin America Ltd., Balan Nair, resaltó el crecimiento de la operación en Costa Rica en suscripciones a planes pospagos móviles.

De los 2,1 millones de clientes móviles a setiembre anterior, 1,15 millones son de servicios de postpago.

Asimismo, en servicios fijos residenciales la compañía logró alcanzar en Costa Rica a 6.500 suscriptores adicionales, alcanzando casi 600.000 hogares.

Los ingresos de Liberty Costa Rica, además, aumentaron a $154,4 millones, un 6% respecto al mismo periodo del 2024.

En el reporte se indica también que los ingresos de los primeros nueve meses alcanzaron $464 millones, un 4% en comparación con los primeros nueve meses del 2024. En ambos periodos, más de lo esperado.

Aquí también deberá fortalecer la comercialización y la atención al cliente, ya que otros operadores como el ICE, Claro, Telecable, Tigo y Metrocom respondieron a los cambios de la oferta de Liberty con importantes modificaciones en sus planes.