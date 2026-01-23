Tecnología

Liberty proyecta expansión de red 5G para 2026 tras inversión de $90 millones

Liberty Costa Rica reportó que en este mes de enero está ampliando la cobertura del servicio móvil 5G, donde ya cuenta con 100.000 de sus clientes utilizándolo

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

La fuerte ofensiva comercial, los avances en tres áreas, sus inversiones, un financiamiento obtenido y los resultados logrados en el 2025 posicionan a Liberty Costa Rica para extender con el mismo ímpetu sus planes en el año que inicia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Liberty5GInternetClaroICETelecableMetrocomTigoSutel
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.