Los 5 comandos secretos de Alexa de Amazon

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon, que trabaja con inteligencia artificial. Este responde a pedidos y, lo que muchos ignoran, es cuáles son los comandos secretos que es importante conocer para poder sacarle más jugo.

Este elemento permite a los usuarios interactuar mediante comandos de voz para realizar tareas, acceder a información, controlar dispositivos inteligentes y gestionar servicios digitales.

Lanzada en 2014 junto con el altavoz inteligente Amazon Echo, Alexa se creó para integrarse a varios productos, desde electrodomésticos hasta autos.

Su tecnología se basa en el procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, lo que le permite mejorar sus respuestas y funciones a medida que interactúa con los usuarios.

Además de responder preguntas, reproducir música o establecer recordatorios, Alexa puede gestionar sistemas de domótica, hacer comprar digitales y ofrecer actualizaciones de noticias, convirtiéndose en un elemento central en muchos hogares.

Estos son los 5 comandos secretos de Alexa que hay que conocer

Como todo sistema que utiliza inteligencia artificial, saber qué preguntarle o pedirle es fundamental. Estas herramientas pueden ser muy útiles, pero no ocurrirán muchas cosas si no se hace la consulta correcta, ya que podrían aportar poco o dar respuestas erradas. Incluso, esto es importante meramente por entretenimiento, porque existen funciones de este sistema que son divertidos y, hasta que no se encuentran, hay mucha gracia que no se conoce.

Los cinco comandos secretos de Alexa que todos deben conocer son:

SúperAlexa: con este comando, Alexa hará chistes y hasta acertijos. Se activa diciendo la frase: “Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start”.

Superhéroe: para conseguir este modo, solo hay que decirle a Alexa que repita una frase icónica de tu superhéroe favorito y se transformará en él. Por ejemplo: “Alexa, decí una frase icónica de Batman”.

Futbolera: para este juego, Alexa dirá cuatro preguntas relacionadas con el fútbol. Si las respuestas son correctas, se activará el “modo futbolera” en el que este sistema repetirá frases divertidas en relación con el deporte de la pelota redonda.

Autodestrucción: si bien Alexa no se puede autodestruir realmente, muchos usuarios intentaron hacerlo. Para comprobarlo, hay que decir “Alexa, modo autodestrucción”. Lo que ocurrirá podría sorprender a cualquiera, porque sonará una alarma y el asistente de voz le pedirá al usuario que se prepare para la autodestrucción mientras realiza un conteo en retroceso.

Tormenta eléctrica: en el caso de que el usuario sea una persona que requiera o le guste el ruido de la lluvia para relajarse, Alexa puede ayudarlo. Con el comando “Alexa, tormenta eléctrica”, el asistente se pone a reproducir ruidos de una lluvia fuerte.