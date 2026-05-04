Tecnología

Los ‘hackers’ estrenan hábitos para atacarle a usted y a su empresa: conozca cuáles son

Costa Rica sufrió 225,7 millones de intentos de ciberataques durante 2025, según Fortinet

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Por Carlos Cordero Pérez
ciberataques, hackers, seguridad
Las empresas y las personas deben reforzar sus políticas, acciones y sistemas de ciberseguridad. (gorodenkoff/Getty Images/iStockphoto)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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