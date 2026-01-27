Tecnología

Los nuevos modelos de IA de China reducen la brecha con Estados Unidos

Alibaba Cloud lanzó Qwen3-Max-Thinking y Moonshot AI también presentó su modelo agéntico más avanzado y con respaldo de Alibaba, mientras se espera la nueva versión de DeepSeek

Por Europa Press

Alibaba Cloud y Moonshot AI empezaron el año con el lanzamiento de sendos modelos de inteligencia artificial (IA), con los que China reduce la brecha que lo separa de Estados Unidos en la carrera tecnológica a la espera de la llegada de la nueva versión de DeepSeek.








Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

