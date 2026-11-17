Los servicios de la firma Apple sufrieron una caída desde casi las 10 a.m. hasta pasado mediodía de este martes 17 de noviembre.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que monitorea los problemas con plataformas tecnológicas de uso generalizado, la caída llegó a su punto máximo antes de las 12 p.m. y volvió a aumentar poco después.

Apple informó que estaba solucionando los problemas con sus sistemas causados después de que una actualización interna interrumpió algunos de sus servicios.

“Muchos de nuestros sistemas ya están funcionando de nuevo tras las interrupciones que provocó una actualización interna esta mañana”, declaró la compañía en un comunicado. “Estamos trabajando para que los sistemas restantes vuelvan a estar operativos lo antes posible”.

Gráfico de Downdetector sobre reportes de problemas en los servicios de Apple. (Reproducción EF/Reproducción EF)

El diario estadounidense The New York Times indicó que la interrupción fue relativamente breve, pero causó alarma después de que una serie de fallos y perturbaciones tecnológicas causaron problemas a bancos, oficinas, vuelos y escuelas en los últimos días.

Casi 200 sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple.

En las redes sociales, los usuarios reportaron problemas con Apple Pay, que funciona como una tarjeta de crédito o débito en el teléfono.

También se reportaron problemas con iCloud, el servicio que mantiene datos como fotos y aplicaciones disponibles en los distintos dispositivos Apple del usuario.

La semana anterior, una interrupción global de Microsoft afectó a oficinas, escuelas y agencias gubernamentales y, en otro incidente, decenas de miles de vuelos se vieron afectados después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera una inusual orden de suspensión de operaciones en tierra en ese país debido a problemas con equipos de comunicaciones del control de tráfico aéreo obsoletos.

También el lunes, United Airlines sufrió una breve interrupción que paralizó los vuelos.

El Times indicó que no hay indicios de que las interrupciones tuvieran una causa común. Después de las 2 p. m., Apple reportó que solamente el servicio AppleCare en los dispositivos presentaba interrupciones. También reportó problemas en las aplicaciones web y las cuentas de iCloud. Posteriormente, indicó dificultades en otros servicios como Apple School Manager y Tareas de Clase.