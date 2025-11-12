Tecnología

Los usuarios falsos en redes sociales de Costa Rica están torpedeando la democracia: RED506 2025 calculó cuántos son

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

El más reciente estudio de RED506 de El Financiero y Shift Porter Novelli analizó en su más reciente edición la presencia de perfiles “no reales” en el ecosistema digital de Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
RED506troles
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.