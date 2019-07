Ser presidente de un país es mucho más complejo que ser el líder de una organización privada, sin embargo, los imperativos del mando se mantienen. El primer mandatario debe sobre cualquier otra responsabilidad generar confianza. Generar confianza no es lo mismo que generar popularidad o aceptación de todas sus decisiones, ya que habrá algunas que no gusten a uno u a otro sector. Pero la confianza entre sus mandantes (quienes le dieron el derecho de ejercer el poder) no se puede perder a riesgo de llegar al borde del precipicio.