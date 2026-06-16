Tecnología

Microsoft cambia su modelo de negocio y cobrará por el uso de su nueva IA, Copilot Cowork

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Por AFP

Microsoft cambió la forma en que cobra por su software por primera vez en dos décadas y ofrecerá un sistema de pago por cada uso de su nuevo agente de IA, que se sumará al tradicional sistema de suscripción.








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Microsoft
AFP

AFP

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