Microsoft lanza MAI-Thinking-1, su nuevo modelo de IA de razonamiento propio

Microsoft reveló sus propios modelos de inteligencia artificial el martes en un paso clave para independizarse de OpenAI, desarrollador de ChatGPT.

Aunque fue la primera empresa en invertir de forma masiva en OpenAI, Microsoft busca reducir su dependencia de la compañía de Sam Altman.

En su conferencia anual para desarrolladores, Microsoft presentó MAI-Thinking-1, su primer modelo de “razonamiento”: un sistema de IA que descompone los problemas paso a paso antes de responder. Es similar a los chatbots ofrecidos por OpenAI, Google (Gemini) y Anthropic (Claude).

Microsoft reveló sus propios modelos de inteligencia artificial el martes en un paso clave para independizarse de OpenAI, desarrollador de ChatGPT. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

La empresa asegura que construyó su modelo “desde cero” y “sin destilación” de modelos rivales, un atajo común que involucra copiar los resultados de un competidor para entrenar a un nuevo sistema de forma más barata y rápida.

Microsoft también reveló otros modelos propios para generar imágenes, transcribir audios, crear voces sintéticas y codificar.

Así como Microsoft Scout, un asistente “siempre disponible” para preparar reuniones, gestionar agendas y redactar correos, basado en OpenClaw, el popular software de código libre lanzado a finales de 2025.

Las herramientas solo están disponibles para un pequeño grupo de clientes.