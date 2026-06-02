Tecnología

Microsoft lanza MAI-Thinking-1, su nuevo modelo de IA de razonamiento propio

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Por AFP

Microsoft reveló sus propios modelos de inteligencia artificial el martes en un paso clave para independizarse de OpenAI, desarrollador de ChatGPT.








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