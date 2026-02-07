Ni 4G ni 5G: lo que los usuarios piden es estar siempre conectados

Ahora que está disponible la tecnología de quinta generación (5G), la velocidad de transmisión de datos resulta muy atractiva.

Más allá de eso, los usuarios lo que desean es estar siempre conectados, en especial cuando requieren estar en una videoconferencia laboral o con clientes, en una clase virtual o en un concierto, desde donde desean publicar fotos en sus redes sociales.

Un estudio de Ericsson ConsumerLab, organizacón que pertenece al fabricante sueco de redes de telecomunicaciones, revela que los consumidores de teléfonos inteligentes muestran un interés creciente por ofertas de conectividad diferenciada.

En efecto, a los usuarios les llama la atención que las operadoras les ofrezcan planes o “mejoras” de más gigas de datos y de más velocidad. En especial, buscan obtener servicios con una calidad de conexión más predecible y garantizada para diversidad de situaciones y cuando realmente importa.

El estudio encuestó a más de 43.000 consumidores de teléfonos inteligentes (incluyendo 34.000 usuarios habituales de 5G) en 27 mercados a nivel mundial, incluyendo México, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá, además de Europa, Asia y Medio Oriente.

“Cada vez más proveedores de servicios al consumidor en todo el mundo están lanzando ofertas de conectividad diferenciada”, dijo Jasmeet Singh Sethi, director de Ericsson ConsumerLab. “El informe describe cómo estos proveedores pueden aprovechar la predisposición de los usuarios a optar por un rendimiento de red garantizado en momentos clave”.

Las personas demandan conectividad en sus móviles en cualquier situación. (Canva/Canva)

En Costa Rica la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) publicó en diciembre pasado los resultados de la evaluación nacional de la calidad de los servicios móviles, correspondiente al año 2025.

De acuerdo con el reporte, a nivel nacional, Claro lideraba el desempeño en velocidad de descarga por operador en tecnología 4G, con una velocidad promedio de 55,1 Mbps, seguido por Kölbi (36,1 Mbps) y Liberty (21,4 Mbps).

En cobertura de los servicios de esa tecnología, Liberty obtenía un 94%, por encima de Claro (85%) y Kölbi (72%).

Los operadores tienen retos de cobertura, unos más que otros, dentro de edificios (Liberty, 91%; Claro, 81%; y Kölbi, 77%), dentro de vehículos (Liberty, 93%; Claro, 82%; Kölbi, 65%) y en exteriores (Liberty, 95%; Claro, 90%; Kölbi, 71%).

¿Para qué?

Las situaciones para las cuales se requiere una excelente conexión son variadas.

Destacan, por ejemplo, cuando las personas utilizan video en reuniones, clases, juegos o streaming, para trabajo remoto y colaboración, para eventos masivos (estadios, conciertos, celebraciones cívicas), y para cuando se encuentran en zonas y vías congestionadas en centros urbanos, entre otros.

En estos contextos, indica el informe de Ericsson, los consumidores valoran atributos como estabilidad, menor latencia (respuesta más rápida) y, en algunos casos, prioridad de red para que la experiencia no se degrade cuando hay mucha gente conectada.

En mercados donde ya existen planes de conectividad con ofertas y promociones diferenciadas, se observan mejoras significativas a favor de los operadores.

Esas mejoras se dan en indicadores de marca y experiencia: el reporte destaca incrementos de 46% en percepción de marca y 18% en satisfacción entre usuarios de 5G, en comparación con usuarios del mismo proveedor sin ofertas mejoradas.

También destaca que los usuarios puedan elegir planes o esquemas que les garanticen una experiencia de calidad y conectividad permanente. Esto abre múltiples posibilidades de comercialización para los operadores, tales como venta de paquetes de datos extras para videojuegos, para trabajo remoto o para entretenimiento, educación y productividad.

Para la IA

El informe de Ericsson advierte que la demanda de calidad, estabilidad y cobertura de conexiones aumentará con el incremento de la adopción y del uso de las herramientas y plataformas de inteligencia artificial (IA).

Se espera una mayor adopción de la IA en múltiples dispositivos y el aumento en el tiempo de uso de aplicaciones con esta tecnología fuera del hogar, y en dispositivos móviles, en los próximos años y hasta el 2030.

Ericsson advirtió que, en un contexto donde la demanda por experiencias digitales de alta calidad continúa creciendo, la conectividad de calidad y con cobertura es clave en mercados donde consumidores y empresas intensifican el uso de aplicaciones de video, colaboración, entretenimiento, comercio y herramientas basadas en IA.

Ese sería el caso de Costa Rica, advirtió el fabricante sueco.