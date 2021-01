Así es que, Monge recalca que dependerá de cada usuario si está de acuerdo o no con el uso que se le dará a sus datos. Ambos expertos coinciden en las recomendaciones básicas a la hora de usar WhatsApp o cualquier otra aplicación: no dar información personal sensible, no compartir constantemente fotografías personales o íntimas y reducir la cantidad de información que se publica y comparte en estas plataformas.