Nvidia invierte $5.000 millones en Intel para un acuerdo histórico en el mercado de chips; ¿cómo impacta a Costa Rica?

Por Redacción EF

El gigante de los microchips Nvidia anunció una inversión de 5.000 millones de dólares en su competidor directo, Intel, para desarrollar proyectos conjuntos. Este movimiento estratégico busca fortalecer ambas compañías en el contexto de la creciente demanda de chips de alto rendimiento impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA).








