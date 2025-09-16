Tecnología

El ocaso de un gigante: qué llevó a Intel a perder su dominio en la industria tecnológica

Cómo fue que Intel pasó de la firma más valiosa y dominante en el mercado tecnológico a una compañía con sumergida en la incertidumbre

Por Carlos Cordero Pérez

La presión de la Casa Blanca con insinuaciones contra el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, desembocó el pasado 22 de agosto con la apropiación de 10% de sus acciones ordinarias. Es un episodio más de una crisis cuya conclusión no aparece aún.








Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

