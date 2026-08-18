Tecnología

OpenAI introduce ‘ChatGPT para adolescentes’ en medio de presiones legales

Bautizada ‘ChatGPT for Teens’ los parámetros modificados se aplican a cualquier usuario de 13 a 17 años de edad

EscucharEscuchar
Por AFP

OpenAI presentó el martes una nueva versión de su emblemático ChatGPT diseñada exclusivamente para adolescentes, con salvaguardas y sistemas de supervisión más estrictos, después de enfrentar críticas y demandas legales que lo acusaban de haber llevado a algunos usuarios al suicidio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OpenAIChatGPTChatGPT for Teens
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.