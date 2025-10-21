Tecnología

OpenAI lanza “Atlas”, su navegador con ChatGPT integrado para competir con Google Chrome

Por AFP

OpenAI, creador del ChatGPT, anunció el martes el lanzamiento de su navegador de búsqueda “Atlas”, que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.








