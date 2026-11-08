Organizan primer encuentro en Costa Rica de la comunidad de Claude, la plataforma de IA: aquí los detalles

En los tiempos en que la plataforma de blogs y sitios web WordPress creció a nivel global y en Costa Rica, se constituyó una amplia comunidad de aficionados y programadores. En la era de la inteligencia artificial, lo mismo está ocurriendo con la nueva tecnología.

El próximo 26 de noviembre se realizará el primer encuentro de la comunidad de Claude en Oficinas Flex, Multipark, Escazú. La asistencia y la participación no tienen costo, pero las personas interesadas deben registrarse en la página del evento pues el cupo es limitado.

Los organizadores, Esteban Morales y Roberto Echeverría, explicaron en publicaciones realizadas en LinkedIn que es un taller práctico. Ambos aclararon que es un evento sin afiliación con Anthropic.

Las personas participantes deben llevar su computadora portátil, tener instalada y funcionando la herramienta conocida como Claude Code, desarrollada por la firma Anthropic, y contar con una idea para una aplicación.

“No hace falta saber programar. La idea es que médicos, contadores, equipos de ventas y desarrolladores salgan resolviendo algo real, con mentores al lado”, publicó Echeverría. “Traiga una idea con ambición: la app que lleva años posponiendo, el reporte que le roba horas o el plan para multiplicar las ventas de su equipo”.

La plataforma Claude abarca varias herramientas muy utilizadas para crear y programar aplicaciones y soluciones informáticas. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

Durante la actividad, cada participante podrá obtener asesoría de mentores y realizar un ejercicio guiado. La actividad empezará a las 6:00 p.m. y concluirá a las 9:00 p.m. En ese espacio se realizará una primera ronda guiada y una demo de Cowork y de Code. Se verán tres casos reales de proyectos desarrollados en Costa Rica y en una segunda ronda, cada persona trabajará en su idea.

Morales indicó en su publicación de LinkedIn que en la actualidad hay más de 70 encuentros programados en el mundo. “En Centroamérica no había ninguno. Eso cambia este mes”, aseguró. “Hace años que digo que en Costa Rica tenemos talento de sobra para construir con IA”.

Agregó que, tanto en equipos comerciales como en los de salud y de educación, cuando la gente deja de ver la IA como algo lejano y la pone a trabajar en un problema propio, todo cambia. “Esa es la experiencia que queremos que viva esa noche”, dijo Morales.

Además, quienes ya desarrollaron alguna aplicación o solución utilizando Claude y quieren mostrarla pueden escribir a los organizadores antes del 19 de noviembre.

En caso de conocer a alguna persona que tenga un proyecto pero que no lo haya iniciado, los organizadores invitan a compartirle la información. “Ese empujón puede ser lo que le faltaba”, dijeron.