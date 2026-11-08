Tecnología

Organizan primer encuentro en Costa Rica de la comunidad de Claude, la plataforma de IA: aquí los detalles

Si tiene una idea de una aplicación o solución informática, en el taller se tendrán mentores para guiarle a desarrollarla apoyándose en herramientas de Claude.

Por Carlos Cordero Pérez

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En los tiempos en que la plataforma de blogs y sitios web WordPress creció a nivel global y en Costa Rica, se constituyó una amplia comunidad de aficionados y programadores. En la era de la inteligencia artificial, lo mismo está ocurriendo con la nueva tecnología.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".