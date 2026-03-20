PayPal habilita su stablecoin PYUSD en Costa Rica; vea para qué le puede servir

A medida que el comercio global se vuelve cada vez más digital, tanto personas como empresas buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones transfronterizas. Las criptomonedas son una solución y aquellas con un valor constante (denominadas stablecoin) resuelven los temores de confianza y se proponen para resolver diferentes retos del mercado.

La reconocida firma PayPal anunció el lanzamiento de PayPal USD (PYUSD), su stablecoin, en 70 mercados a nivel mundial, incluyendo a Costa Rica. Según la compañía esta moneda digital permite a los usuarios enviar fondos a nivel global, con liquidaciones más rápidas y a menor costo que los métodos de pago tradicionales.

“Los consumidores y las empresas de todo el mundo buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones globales”, afirmó May Zabaneh, vicepresidenta senior y gerente general de criptomonedas en PayPal. “El sistema actual todavía cobra demasiado, tarda demasiado y realiza transacciones con plazos diseñados para otra época. Estamos trabajando para cambiar eso”.

PayPal indicó que su criptomoneda puede comprarse o venderse a través su plataforma y mediante Venmo, su aplicación móvil de pagos sociales. (PayPal/PayPal)

Zabaneh agregó que la stablecoin PYUSD brinda un acceso más rápido a fondos y formas más económicas de enviar dinero a través de fronteras, al tiempo que es una vía más directa para participar en la economía global, y de esa forma, impulsa el comercio para todos.

“Este es un paso significativo para América Latina. Al hacer que PYUSD esté disponible directamente dentro de la billetera confiable de PayPal, estamos brindando a consumidores y empresas de toda la región una forma más rápida, accesible y eficiente de participar en la economía global,” agregó Juan Bordes, vicepresidente y gerente general regional de PayPal.

La compañía indicó que los usuarios en los nuevos mercados compatibles podrán comprar, mantener, enviar y recibir PYUSD directamente desde su cuenta de PayPal.

Además, los usuarios elegibles podrán obtener recompensas por sus tenencias de esta criptomoneda, transferir fondos de manera instantánea a amigos y familiares —ya sea dentro de PayPal o a billeteras digitales de terceros— y convertir PYUSD a moneda local al retirar fondos para gastos cotidianos.

La llegada de PYUSD a Costa Rica se enmarca dentro de la tesis de “tolerancia vigilante” del Banco Central (BCCR). La autoridad monetaria ha sido enfática en que las stablecoins no poseen carácter de curso legal en el país ni cuentan con respaldo del Estado.

Por tanto, aunque su transabilidad no está prohibida, las operaciones se ejecutan bajo el riesgo exclusivo de los usuarios, quienes no cuentan con las garantías del Sistema Nacional de Pagos (Sinpe) ante eventuales fallos del emisor o fluctuaciones en los activos de reserva.

En términos de eficiencia de costos, el despliegue de PYUSD representa una ruptura competitiva frente al sistema convencional. Mientras que una transferencia internacional vía SWIFT suele acarrear costos acumulados que pueden variar entre el 3% y el 7% del valor transaccionado —al sumar las tarifas planas de emisión, las comisiones ocultas de bancos corresponsales y los márgenes en el tipo de cambio—, el uso de esta stablecoin permite liquidaciones con costos operativos que pueden situarse por debajo del 1%.

Expansión

Tras el lanzamiento de PYUSD en Estados Unidos en 2023, la actual expansión a 70 mercados representa otro paso que, según la firma, ayuda a los consumidores a enviar fondos internacionalmente a menor costo y permite a las empresas liquidar más rápido, reducir tarifas de pagos internacionales y acceder a sus ingresos con mayor rapidez.

Las empresas que acepten PYUSD podrán utilizar los ingresos en minutos en lugar de días o semanas, lo que mejora la liquidez y reduce la dependencia de los ciclos de liquidación tradicionales. Un acceso más rápido a los fondos facilita a las empresas la gestión de su capital de trabajo, respaldar operaciones transfronterizas y participar en el comercio global.

PYUSD, una stablecoin regulada a nivel federal en EE. UU., está disponible para los usuarios en sus cuentas de PayPal en múltiples regiones del mundo, incluyendo Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica.

Esto incluye Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Islas Feroe, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. Los usuarios de PayPal en los mercados restantes tendrán acceso a PYUSD en las próximas semanas.

PayPal indicó que su criptomoneda PYUSD es emitida por Paxos Trust Company, una compañía fiduciaria totalmente autorizada y regulada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), una oficina independiente del Departamento del Tesoro de EE. UU. que regula y supervisa los bancos nacionales y asociaciones federales de ahorro de EE. UU.

La firma agregó que las reservas de PYUSD están completamente respaldadas por depósitos en dólares, bonos del Tesoro y equivalentes de efectivo similares.