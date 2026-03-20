Tecnología

PayPal habilita su stablecoin PYUSD en Costa Rica; vea para qué le puede servir

El lanzamiento de la criptomoneda de PayPal fue en 2023 en Estados Unidos y ahora se expande a 70 países a nivel global

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

A medida que el comercio global se vuelve cada vez más digital, tanto personas como empresas buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones transfronterizas. Las criptomonedas son una solución y aquellas con un valor constante (denominadas stablecoin) resuelven los temores de confianza y se proponen para resolver diferentes retos del mercado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PayPalcriptomonedastablecoinVenmo
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.