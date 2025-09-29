Tecnología

Policía detiene a un taxi por una infracción, pero la falta de conductor impide una multa

Por AFP

Un policía estadounidense pensó que había atrapado a un infractor cuando vio a un taxi dar una vuelta en U ilegal, pero al pararlo descubrió que no había nadie en el puesto del conductor.








robotaxi
AFP

