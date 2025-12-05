Tecnología

¿Por qué la UE impuso una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk?

Por AFP

La Unión Europea impuso este viernes una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) a la red social X, propiedad de Elon Musk, que podría provocar otra confrontación con el presidente estadounidense Donald Trump.








XElon MuskUnión Europea
