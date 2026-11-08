Tecnología

¿Por qué todos los carteles hechos con IA son iguales?

Por Iria María Santos López

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Ayuntamientos, asociaciones vecinales, comisiones de fiestas y pequeños negocios presentan carteles para anunciar sus actividades. Algo está llamando la atención: muchos parecen pertenecer a un mismo universo visual.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IA