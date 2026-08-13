Tecnología

Porsche dejará de producir el auto Taycan, su único modelo 100% eléctrico, para 2030

Lanzado en 2019, el Taycan era el escaparate del grupo automovilístico de Stuttgart (sur) en el segmento eléctrico, pero sus ventas se hundieron en los últimos años.

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Por AFP

El fabricante de coches deportivos de lujo Porsche prevé poner fin a la producción de su buque insignia eléctrico, el Taycan, de aquí a 2030, cuyas ventas se desplomaron en los últimos años, informó este jueves la revista económica alemana WirtschaftsWoche.








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