Tecnología

Psicosis inducida por la IA: “Me postulé para ser papa”. Cómo usar ChatGPT y perder el contacto con la realidad

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Por AFP

Con la ayuda de ChatGPT, Tom Millar creyó desentrañar todos los secretos del universo, como lo soñaba Einstein, y luego, aconsejado por el asistente virtual de inteligencia artificial, llegó incluso a pensar en convertirse en papa, perdiendo aún más el contacto con la realidad.








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