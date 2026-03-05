Tecnología

¿Qué es la superinteligencia artificial, para cuándo se espera y cómo nos ayuda (o nos afecta)?

Entre la IA actual y la superinteligencia artificial hay enormes diferencias que amplían los avances y los riesgos para la humanidad

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El escenario fue propicio: la Indian AI Impact Summit, realizada del 16 al 21 de febrero pasados en Nueva Delhi, la capital de India, fue la primera cumbre global de IA organizada en un país del Sur Global.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inteligencia artificialsuperinteligencia artificialSam AltmanOpen AIChatGPT
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.