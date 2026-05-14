¿Quién es quién en Internet fijo para las viviendas? Sutel publicó los datos del mercado y hay sorpresas

La demanda de servicios de Internet de banda ancha y mediante fibra óptica sigue moviendo el mercado local.

Si usted desea saber cuál es el operador de Internet con más suscriptores en Costa Rica, ahora podrá obtener los datos del último año 2025.

A diferencia de los anteriores informes de estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), los últimos datos presentados este 13 de mayo permiten ver y analizar la evolución del mercado de Internet fijo.

En los informes anteriores solamente se podría ver la distribución del mercado móvil y de televisión por suscripción. En este nuevo informe también y, además, los del mercado de Internet fijo.

De acuerdo al informe las suscripciones aumentaron de casi 1,2 millones en 2024 a 1,3 millones en 2025. Esta cantidad de clientes en 2025 implica un salto del 20% respecto al 2022 y del 11% en comparación al 2024.

Sutel destacó que implica, también, una penetración del 71% de las viviendas costarricenses, principalmente impulsada por redes de fibra óptica y que viene acompañado por una creciente demanda de velocidades superiores. Actualmente, más del 65 % de las suscripciones corresponden a velocidades mayores a 100 Mbps.

De acuerdo a los datos de Sutel, las conexiones de fibra óptica pasaron del 40% al 64% del total, al tiempo que disminuyeron los enlaces mediante cable módem y xDSL. Los servicios satelitales aumentaron en el último año del 2% al 3% del total de las suscripciones, lo que coincide con la mayor participación de un operador especializado en estos enlaces.

Por operador

Al revisar los datos por operador se observan varios cambios:

—Claro aumentó su participación a 8% del total de suscriptores de Internet fijo, gracias a 60.426 nuevos clientes, una fuerte campaña promocional de sus servicios de fibra óptica, única tecnología que ofrece.

Durante el 2025, Claro anunció incrementos automáticos de velocidad en su servicio sin costo adicional para los clientes, de forma que los usuarios con planes de 50 a 120 Mbps pasaron a 150 Mbps, al tiempo que las suscripciones de 200 Mbps pasaron a 300 Mbps, las de 300 Mbps a 400 Mbps y las de 600 Mbps a 800 Mbps.

—El ICE aumentó 59.781 clientes en 2025 respecto al 2024, es el tercer operador del mercado con un 20% de las suscripciones. El 85% de sus servicios es por fibra óptica y el resto por xDSL, una herencia de los años 2000 a 2010.

El ICE destacó el aumento cercano al 29% en suscripciones en el último año, comportamiento que le permitió crecer 3% en participación de mercado.

“Los resultados respaldan la estrategia de inversión y modernización tecnológica que impulsa el ICE para fortalecer las telecomunicaciones del país”, afirmó Leda Acevedo, gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). “Hoy el mercado evoluciona hacia servicios de mayor capacidad y conectividad permanente, y nuestra prioridad es desarrollar infraestructura robusta, segura, resiliente y preparada para las nuevas demandas digitales”.

El operador estatal, sin embargo, tenía el 27% de las suscripciones en 2022, por lo que en el mediano plazo se observa un retroceso en el mercado.

—Liberty perdió 15.630 clientes, pero mantiene el segundo lugar como operador con el 22% del mercado. La compañía aún mantiene la mayoría de sus servicios en cable módem (73%).

Este operador anunció durante 2025 el fortalecimiento de su infraestructura y en el primer semestre de este 2026 una alianza con Starlink para cobertura móvil y conexiones satelitales a Internet.

—Starlink, la empresa de Elon Musk, empezó su operación en 2024 con 19.000 clientes y aumentó en el 2025 a 33.353, un salto de 14.364 suscriptores que le dan el 3% del mercado. La firma cuenta con un alto reconocimiento de marca, en particular en zonas costeras y residenciales.

—Telecable registra un aumento de 19.931 suscripciones y ocupa la primera posición con el 24% del mercado, un salto desde 2022 cuando tenía el 21%.

En agosto pasado, Telecable concluyó la adquisición de Cable Brus, ubicado en el cantón de Coto Brus de Puntarenas, ampliando su cobertura a la Zona Sur e integrando a más de 5.000 personas a su red de servicios. En ese momento, la firma también anunció otra conexión internacional por tierra hacia Panamá.

“Hoy el liderazgo en telecomunicaciones se construye con resultados medibles”, destacó Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable. “Ser el operador con mayor participación de mercado y, a su vez, el de mejor desempeño en calidad según SUTEL, confirma que nuestra estrategia está enfocada en lo más importante: la experiencia real del cliente”.

—Tigo: cayó con 18.802 suscripciones en 2025, quedando con un 12% del mercado tras haber ocupado un 18% hace cuatro años. La compañía vio frustrada la venta de su operación local a Liberty por decisión de las autoridades de la Sutel.