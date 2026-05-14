Tecnología

¿Quién es quién en Internet fijo para las viviendas? Sutel publicó los datos del mercado y hay sorpresas

Por primera vez, Sutel brindó los datos de suscriptores por cada operador de Internet fijo y dejó ver los cambios que sufrió este mercado en los últimos años

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Por Carlos Cordero Pérez
La demanda de servicios de Internet de banda ancha y mediante fibra óptica sigue moviendo el mercado local. (Shutterstock)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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