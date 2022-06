Rafael Strauss, de Mediam Group: Está cambiando cómo las empresas se anuncian, se proyectan y brindan experiencias en Internet

La presencia digital no se resuelve solo en redes sociales. Las empresas también deben contemplar fortalecer su presencia en Google y YouTube, ambas de la firma Alphabet, tomando en cuenta la forma en que los clientes buscan productos y servicios, los cambios que van desde la privacidad y las modificaciones del rol de las pantallas inteligentes en los hogares, entre otras.

“Google es una plataforma con muchas posibilidades para sacarle provecho en los negocios y que evoluciona constantemente con herramientas para que las empresas, no importa si tienen $1 o $1 millón”, dijo Rafael Strauss, Chief Operating Officer de Mediam Group.

La firma con sede en Panamá, y presencia regional, inició operaciones en Costa Rica para comercializar servicios de Google, en particular en publicidad digital, enfocándose en iniciativas de educación, optimización y acompañamiento tecnológico a empresas de distintos sectores, tamaños y madurez tecnológica.

¿Todos las industrias están aprovechando estas herramientas?

En Costa Rica vemos un uso amplio de la publicidad digital en todas las industrias, desde comercio al detalle, manufactura, consumo masivo, automóviles, turismo, banca, educación y telecomunicaciones para transacciones entre empresas y con consumidores. Vemos todas las industrias de forma activa y haciendo cosas interesantes, como en suministros médicos.

Hoy la publicidad digital es parte del modelo de adquisición y generación de ingresos, para el posicionamiento, el desarrollo y las promociones de la marca, así como para contar historias, pues es masiva, accesible y con muchas funciones para optimizar con quién y cuándo una marca quiere hablar.

¿Cuáles están las están aprovechando más?

No hay un sector extremadamente avanzado que otro. Hay industrias que son naturalmente digitales. Todos los negocios dependen, de una manera u otra, del comercio electrónico para adquisición de clientes, para sostenerse. Eso se aceleró con la pandemia. En 2020 Costa Rica creció su base de usuarios en comercio electrónico un 40% y las transacciones electrónicas alcanzaron $1.800 millones.

Hay sectores, como el comercio al detalle, que desarrolla canales de compra y pago y desarrolla también la omnicanalidad (integración de diferentes canales) para atender a los clientes. Todo esto requiere un alto compromiso de las empresas en invertir. Algunas hicieron el compromiso hace muchos años y con la pandemia vieron que deben aprender rápido, y otras tuvieron que volver a armar todo rápidamente para sobrevivir. Era la crisis que necesitaban para reinventarse. Ya en el mercado nadie discute dónde está el consumidor.

Clientes más digitales: ¿Qué puede hacer su empresa en Google? Rafael Strauss, COO de Mediam Group

Muchas empresas se enfocan en redes sociales. ¿Cuál es la relevancia de Google para una empresa?

La página más visitada en Costa Rica es Google y la segunda es YouTube. ¿Por qué? Son los buscadores más grandes del mundo. Al consumidor lo que le interesa es que cada empresa le respond como sea.

En promedio, un tico entra a Google unas 19 veces al día y hay gente que entra 30 veces. El 90% de los costarricenses arranca por Google para buscar, interactuar, resolver o compra algo. Si eres una marca o si tienes un producto, desde un salón de belleza hasta una venta de automóvil, debes estar allí y dar una respuesta a ese usuario. Si no estás allí, alguien más le va a dar la respuesta a ese consumidor.

El 80% de los costarricenses buscan en Youtube antes de tomar la decisión. Si la marca no tiene presencia en YouTube, si no está contando su historia o no se anuncia, alguien más lo hace. No estar ahí significa que el costo de adquisición de clientes será más alto y que no se entablará ninguna relación con un montón de clientes.

A nivel mundial, de cada $10 que se invierten en publicidad digital, $6 se invierten en Google por su desempeño y porque da respuestas. Ningún medio es absoluto, pero si una marca deja fuera de su mezcla y de su estrategia a Google queda afuera.

¿Qué retos tienen las empresas para aprovechar las herramientas?

Atreverse, experimentar y la velocidad para hacerlo. Las empresas y la sociedad latinoamericana tienen una alta capacidad de adaptación. Pero tenemos miedo al cambio y a la experimentación, pese a que actualmente es barato y fallar tiene pocas consecuencias. Estamos en una dinámica donde quienes experimentan más rápido, fallan con conciencia y evolucionan, ganan. No hay una fórmula perfecta para todas las empresas, las industrias y los mercados.

El segundo reto es aprovechar las olas que están pasando que favorecen el desarrollo de los negocios. Todavía hay empresarios y líderes de organizaciones que tienen dudas de entrar al mundo digital. Pero el mundo digital tiene 20 años. Es una industria madura. Y en Costa Rica el comercio electrónico crecerá 11% año a año. Los negocios tienen que aprovechar eso.

El tercer reto es la tecnología. Los hábito cambian de una manera más rápida de lo que las compañías y las personas tenemos capacidad para adaptarnos. Siempre vamos a estar detrás, pero no podemos sentarnos a ver pasar las cosas.

¿Cuáles son las novedades que obligan a las empresas a prepararse, aparte del cambio en las cookies (pequeños software que personalizan los resultados de búsquedas)?

El cambio más grande es el de las cookies: la privacidad, aprender a respetar a los usuarios y tener una relación transparente con la información. El otro es la integración de los equipos de mercadeo y de tecnología. Retos, como el de privacidad, requieren una integración de los equipos de tecnología, mercadeo, operaciones y ventas.

Otro cambio es en la competitividad. Los usuarios estamos expuestos a experiencias digitales todo el día y tenemos expectativas de que todo debe funcionar como cuando se paga con una aplicación de un banco y el dinero llega de forma inmediata. Las expectativas de los usuarios evolucionan a la velocidad de las mejores experiencias. Las empresas deben tener mecanismos que permitan evolucionar rápidamente, pero no hay un mapa de ruta para lograrlo.

¿Cuáles son otras tendencias que se visualizan?

Del lado de Google la integración de las herramientas para implementar campañas y lograr resultados de negocios en sus diferentes plataformas. El viaje del consumidor no es lineal, es errático y complejo. Entonces, Google está adaptando sus productos y que los resultados vayan de acuerdo a los objetivos de negocio.

Otra tendencia es la evolución del buscador para dar resultados integrados de información, video, imágenes, fotos, contenido, revisiones y experiencias. Las empresas deben prepararse para contar con múltiples formas de responder a cada búsqueda de un cliente.

Muy importante es la tendencia de la televisión conectada. En la mayoría de los hogares, no importa el estrato social, hay una televisión conectada (ya sea con una pantalla inteligente o un dispositivo que la hace inteligente). Volvimos a la pantalla familiar para juegos, entretenimiento y vídeos en la sala de la casa. Es una tendencia que cambia cómo se anuncia una empresa, cómo se proyecta y el tipo de experiencia que brinda.