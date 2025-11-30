Tecnología

Rusia divide a sus ciudadanos tras avanzar hacia la prohibición de WhatsApp y promocionar su propia plataforma de mensajería local

El país considera prohibir WhatsApp, lo cual forzaría a 100 millones de usuarios rusos a migrar a Max, una aplicación nacional

Por AFP

Rusia planea prohibir WhatsApp y sus millones de usuarios locales podrían verse obligados a usar Max, otra plataforma mensajería promovida por las autoridades que genera opiniones dispares en las calles de Moscú.








