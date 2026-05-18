Tecnología

Sam Altman le ganó a Elon Musk: OpenAI consigue una victoria crucial en juicio en California

Jurado de una corte estadounidense desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores, pero Sam Altman sale salpicado

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Por AFP
Sam Altman y Elon Musk en eventos públicos.
Sam Altman, CEO de OpenAI, obtuvo un triunfo frente a Elon Musk en un momento clave, cuando prepara a la empresa para su salida a bolsa. Pero en el juicio también salió a la luz cuestionamientos a su estilo de gestión. (Archivo/Archivo)







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AFP

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