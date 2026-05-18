Sam Altman le ganó a Elon Musk: OpenAI consigue una victoria crucial en juicio en California

Sam Altman, CEO de OpenAI, obtuvo un triunfo frente a Elon Musk en un momento clave, cuando prepara a la empresa para su salida a bolsa. Pero en el juicio también salió a la luz cuestionamientos a su estilo de gestión.

Un jurado de una corte estadounidense desestimó la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores por haber sido presentada fuera de plazo, lo que pone fin a una batalla judicial clave en el sector de la inteligencia artificial y de Silicon Valley.

La decisión fue ratificada y confirmada por la jueza del caso, Yvonne González Rogers.

Los miembros del jurado del tribunal federal de Oakland (California) consideraron este lunes 18 de mayo que los hechos demandados habían prescrito, por lo que desestimaron la demanda contra el director ejecutivo de OpenAI (Sam Altman), su presidente (Greg Brockman), la Fundación OpenAI y Microsoft.

Durante las tres semanas de audiencias previas pasaron por el estrado de la corte varios de los grandes figuras de la IA.

Musk argumentó en su comparecencia que el giro de 180 grados de OpenAI, de una organización sin ánimo de lucro hacia una de las principales compañías del sector, traicionaba su mandato original.

La decisión de la corte es vital para OpenAI, que veía amenazado su futuro en caso de haber perdido esta causa, ya que una de las posibles consecuencias era que fuera obligada a funcionar de nuevo sin ánimo de lucro.

Esta medida habría frenado por completo su salida a bolsa prevista y echado por tierra los miles de millones de dólares de inversores como Microsoft, Amazon y SoftBank en medio de la carrera por el negocio de la IA.

Musk, la persona más rica del mundo, había demandado a OpenAI por pasar de ser una modesta organización sin ánimo de lucro en un gigante valorado en $850.000 millones.

El dueño de SpaceX y Tesla alegaba que Altman y Brockman habían utilizado una donación de $38 millones que había realizado a OpenAI para que operase como un centro de desarrollo de IA en beneficio de la humanidad.

El jurado tuvo que resolver primero una cuestión preliminar: si los hechos que demandó Musk en 2024 habían prescrito.

La jueza había dictaminado antes de las deliberaciones que el veredicto del jurado sobre la prescripción sería consultivo, pero afirmó que probablemente seguiría su recomendación.

De haber seguido adelante el caso, los miembros del jurado —y, en última instancia, la jueza— habrían determinado si los cofundadores de OpenAI se apropiaron indebidamente de las donaciones de Musk e incumplieron sus promesas con el fin de seguir una vía comercial y enriquecerse.

Duelo de multimillonarios

Los alegatos finales se centraron en gran medida en la integridad de Altman.

El jueves anterior, el abogado de Musk, Steven Molo, atacó la credibilidad de director ejecutivo de OpenAI, al invocar la visión fundacional de la compañía: “Una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial, de código abierto en la medida de lo posible, en beneficio de la humanidad”.

La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, respondió con un ataque contra Musk, para lo que usó el testimonio de Shivon Zilis —una socia comercial de Musk con quien tiene cuatro hijos— que había actuado como intermediaria entre las partes de este caso.

“Ni siquiera las personas que trabajan para él, ni siquiera la madre de sus hijos, pueden respaldar su versión”, dijo Eddy.

Como señaló la jueza González durante el juicio, el caso se había reducido en muchos sentidos a una simple cuestión: a quién creer entre los multimillonarios en disputa.

Musk abandonó OpenAI en 2018 y desde entonces ha llevado a cabo proyectos de IA a través de su empresa aeroespacial SpaceX después de absorber su startup de este campo, xAI.

Altman, que fue despedido inesperadamente por la junta directiva de OpenAI en noviembre de 2023 por falta de franqueza antes de ser readmitido a petición de los empleados, sale de este juicio con graves acusaciones de manipulación y de fomentar una cultura laboral tóxica, denuncias sobre las que el jurado no se ha pronunciado.