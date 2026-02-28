Si usted tiene una pyme y vende en línea, puede usar esta plataforma donde elige con cuál servicio enviar paquetes a sus clientes

Las micro y pequeñas empresas (mipymes) requieren gestionar el envío de los productos vendidos en línea a sus clientes. Pero los retos son múltiples.

Salvador Ramírez, CEO de Boxful, vendía televisores y otros productos en el marketplace de Facebook. Él también fundó GetMyFood, la primera aplicación de delivery de comida en El Salvador, hace 10 años.

Durante la pandemia, con el incremento de las ventas en línea, observó que del 80% al 90% de las transacciones ocurren en redes sociales y que los clientes quieren pagar en efectivo al recibir el paquete.

Con base en estos descubrimientos, creó Boxful. En este proyecto se le unieron posteriormente como socios Juan Carlos García, Jaime Chávez y Roger Cibrián.

La plataforma de Boxful brinda servicios de envíos desde las pymes a sus clientes a través de diferentes compañías de paquetería, pero la firma ofrece otros seis servicios a las mipymes, incluyendo financiamiento.

En diciembre anterior, Boxful inició operaciones en Costa Rica con dos de sus servicios: envíos y almacenamiento.

“Estamos creciendo a un ritmo muy sólido”, aseguró Ammy Midence, gerente regional de mercadeo de Boxful.

Aquí el terreno es fértil. En Costa Rica el servicio de paquetería pasó de 33.503 a 2,2 millones de entregas de 2017 a 2024, según datos de Correos de Costa. Entre 2021 y 2024 los envíos pasaron de ¢14.462 millones a ¢26.600 millones.

Salvador Ramírez, Juan Carlos García, Jaime Chávez y Roger Cibrián son los socios fundadores de Boxful. (Foto cortesía de Boxful / Para EF) (Boxful/Boxful)

Particularidades

El comercio electrónico en Centroamérica presenta cuatro particularidades.

La primera es que hay un mayor uso de las redes sociales (Facebook, Instagram, Tik Tok) y de mensajería electrónica (Messenger y WhatsApp) para compras en línea que de sitios web.

La segunda es que los consumidores prefieren el contacto con la persona encargada para conversar con ella. Huyen de los formularios.

La tercera, es que la mayoría de mipymes que venden en esas plataformas están en el sector informal, por lo que los clientes no pagan sin recibir el producto y el vendedor no envía sin recibir el pago.

La cuarta particularidad es que, debido a la baja bancarización en algunos países de la región, los consumidores no disponen de tarjetas y optan por pagar en efectivo contra entrega.

Teniendo en cuenta tales especificidades, se diseñó la plataforma de Boxful. “Nuestra visión en Boxful es hacerle fácil y accesible el e-commerce a todos los emprendedores”, indicó Midence.

Por supuesto, se puede elegir directamente el servicio que desea que se encargue de entregar una compra a su cliente. Pero deberá dedicarle tiempo, en lugar de estar enfocado en su negocio.

O puede usar una plataforma que le presenta las diferentes opciones en una sola pantalla, con los costos respectivos, para que elija en un clic.

El funcionamiento del servicio de envíos es sencillo. El emprendedor se afilia gratis a Boxful y, cuando recibe un pedido de un cliente, elige el proveedor logístico (Correos de Costa Rica, Uber y Moovin) según su preferencia de precio o cobertura.

Entre las categorías más cotizadas se encuentran accesorios, moda, ropa, belleza, tecnología, gadgets y suplementos deportivos.

La mipyme llena los datos de recolección y de entrega, pega una guía con los datos del comprador al paquete y luego la empresa de paquetería elegida entrega la compra al cliente.

Además, la mipyme envía al cliente un link de rastreo por WhatsApp, donde este puede monitorear dónde se encuentra su compra. Con la plataforma, también se gestionan las consultas que tenga la persona compradora. El emprendedor define si asume el costo fijo del envío o si lo carga al cliente.

El pago de la compra puede ser en efectivo al mensajero (el dinero lo liquida la empresa de paquetería a Boxful), tarjeta de crédito o débito y vía Sinpe Móvil.

En todas las formas de pago disponibles, Boxful luego realiza la entrega del dinero o liquidación a la mipyme. Además, esta última monitorea directamente las operaciones en la plataforma.

Si el cliente no quiere el producto o no tiene el dinero, el paquete se devuelve. En este caso, Boxful cobra al emprendedor el costo del viaje.

“Nuestra visión es hacer fácil y accesible el e-commerce para todos”, recalcó Ammy Midence, gerente regional de mercadeo de Boxful. (Foto cortesía de Boxful / Para EF) (Boxful/Boxful)

El servicio de Fulfillment, que tiene habilitado Boxful en Costa Rica, se enfoca en resolver el problema de almacenamiento e inventario, en particular cuando la mipyme no cuenta con espacio.

Esta línea de negocios consiste en que Boxful almacena los productos del emprendedor en sus bodegas, se encarga de la selección, empaquetamiento y envío de los productos a los compradores. Así el emprendedor puede olvidarse de la logística y reduce costos operativos. Lo único que debe hacer es monitorear las ventas y el inventario para que no falte producto en el almacén.

En Costa Rica, más de 30 usuarios utilizan el servicio de fulfillment desde diciembre pasado. Boxful habilitó una bodega en el Parque Empresarial Blum, en Guachipelín de Escazú. En el servicio de envíos se afilió un cliente la misma semana de su introducción.

Boxful es una startup que empezó operaciones en 2023 y en la actualidad cuenta con 90 colaboradores. (Foto cortesía de Boxful / Para EF) (Boxful/Boxful)

Expansión

Conforme la operación se expanda y se consolide localmente, la firma irá introduciendo sus otros servicios.

Entre ellos, el Dropshipping (donde el vendedor utiliza un catálogo de proveedores locales sin invertir capital) o la red abierta de lockers inteligentes, que permite al cliente retirar el paquete en puntos estratégicos a la hora que desee.

En el mapa de ruta también se incluye un servicio de financiamiento o créditos de $1.000 a $20.000 a emprendedores que tengan más de seis meses de operación con Boxful y un flujo de caja conocido. Además, las mipymes pueden integrarse a la comunidad de emprendedores, donde reciben mentorías y talleres.

El potencial de este servicio se ve en las cifras de crecimiento que muestra Boxful.

La empresa creció 7% semanalmente en envíos procesados desde su inicio en 2023 en El Salvador. Un año después abrió operaciones en Honduras, donde creció 94% por mes. En abril de 2025 ingresó a Guatemala.

En la región contabiliza más de 5.000 pymes suscritas, el 74% de las cuales son negocios liderados por mujeres. La empresa alcanzó $9 millones en ingresos recurrentes anuales en menos de tres años y reporta un crecimiento mensual sostenido del 20%, con lo que cada año triplica su negocio.

En la actualidad tiene 90 colaboradores a nivel regional, con un promedio de edad de 24 a 25 años y con muchos roles de liderazgo a cargo de mujeres, destacó Midence.

Este crecimiento le permitió a Boxful, hace un año, cerrar una ronda de financiamiento de $3,4 millones en la que participaron fondos regionales como Innogen Capital, Carao Ventures y Caricaco Ventures, así como otros fondos radicados en México: GAIN, Angel Hub, Seedstars y Yango Ventures.

Esta ronda se efectuó mediante la modalidad denominada Simple Agreement for Future Equity (SAFE), donde la participación accionaria se posterga a un financiamiento a futuro de mayor volumen.

Tras el ingreso a Costa Rica, la empresa continuará su crecimiento en la región con la apertura en Nicaragua próximamente. Los planes de expansión incluyen México en abril de 2026 y República Dominicana a finales del tercer trimestre del presente año.