Tecnología

Spotify confirma noticia que no le va a agradar a muchos de sus usuarios

El copresidente de Spotify, Alex Notström, confirmó que los aumentos de precio serán una “herramienta comercial” que la compañía utilizará en el futuro, vinculados a nuevas funciones en la plataforma

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves y Europa Press

El consumo de contenido digital redefinió las interacciones diarias con el entretenimiento, consolidando al streaming como la vía principal para acceder a una vasta biblioteca de música, películas y series.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Spotifypreciosstreamingmúsica
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.