Spotify finalmente activa el ‘audio sin pérdida’: así puede escuchar música con calidad de estudio

La competencia en el mercado de la música en streaming ya no se libra únicamente en el tamaño del catálogo, sino en la calidad de la experiencia auditiva.

En los últimos años, plataformas como Apple Music y Amazon Music elevaron el estándar al ofrecer audio de alta fidelidad o “sin pérdida” como parte de su suscripción estándar, una característica muy valorada por los audiófilos.

Esta movida dejó a Spotify, el líder del mercado, en una posición de desventaja, con usuarios que durante años han solicitado una mejora en la calidad del audio. La compañía anunció por primera vez su intención de lanzar esta función, bajo el nombre de “Spotify HiFi”, en el año 2021, pero el proyecto sufrió retrasos sucesivos.

Tras una larga espera, la plataforma finalmente comenzó a implementar esta esperada función para sus suscriptores de pago.

Spotify anunció que el audio sin pérdida ya está disponible en la suscripción Premium, un nuevo nivel de calidad que permite escuchar cada detalle de la música.

El audio sin pérdida fue una de las funciones más esperadas por los usuarios de Spotify, como la propia compañía reconoce en la nota de prensa. Este miércoles inició su despliegue en países como Australia, Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

La nueva función de audio sin pérdida de Spotify permite reproducir música en formato FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz, ofreciendo una mayor fidelidad de sonido. (Rafael Pacheco Granados)

La compañía espera que el audio sin pérdida esté disponible de manera progresiva para los usuarios de Spotify Premium en más de 50 países hasta octubre.

Con esta novedad, las canciones se podrán reproducir en calidad FLAC de hasta 24 bits/44.1 kHz, lo que permite escuchar cada detalle de la música. Según Spotify, los archivos de audio pueden ser más grandes y la pista puede tardar un poco en reproducirse.

Audio sin pérdidas puede usarse en móviles, ordenadores y tabletas, así como en dispositivos compatibles a través de Spotify Connect, que incluyen marcas como Sony, Bose, Samsung y Sennheiser. En octubre también tendrán soporte los equipos de Sonos y Amazon.

Los usuarios de Premium recibirán una notificación cuando ya tengan disponible el audio sin pérdida, y podrán seleccionarlo manualmente -y en cada dispositivo- para Wifi, datos móviles y descargas en la “Configuración y privacidad”, en “Calidad de medios”.

Los usuarios de Spotify Premium podrán activar la opción de audio de alta calidad de forma independiente para la reproducción con WiFi, datos móviles o en las descargas. (Shutterstock)

“Nos hemos tomado el tiempo de desarrollar esta función priorizando la calidad, la facilidad de uso y la claridad en cada paso, para que siempre sepas qué está pasando”, explicó el vicepresidente de Suscripciones de Spotify, Gustav Gyllenhammar.

