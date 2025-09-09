Emprender

Cuáles son los síntomas y cómo enfrentar el ‘burnout’ del emprendedor

En el último episodio conversamos Yorlen Jiménez, psicóloga y fundadora de Punto de Encuentro, sobre el cansancio extremo en personas emprendedoras y cómo enfrentarlo

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

¿Su jornada inicia a las 5 o 6 de la mañana y termina pasadas las 10 de la noche? O, independientemente de si inicia y termina a esas horas ¿queda con un cansancio extremo?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
VideopodcastGuía para EmprenderbornoutYorlen JiménezPunto de Encuentro
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.