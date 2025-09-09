Cuáles son los síntomas y cómo enfrentar el ‘burnout’ del emprendedor

¿Su jornada inicia a las 5 o 6 de la mañana y termina pasadas las 10 de la noche? O, independientemente de si inicia y termina a esas horas ¿queda con un cansancio extremo?
Las personas emprendedoras también son víctimas del burnout, un síndrome de agotamiento físico y mental extremo causado por la sobrecarga de trabajo, la alta responsabilidad y la falta de equilibrio entre vida personal y profesional.
Se manifiesta con fatiga constante que no mejora con el descanso, falta de motivación, irritabilidad, dificultad para concentrarse, ansiedad y problemas de sueño. Es un problema muy común entre emprendedores debido al ritmo frenético, la incertidumbre financiera y el miedo al fracaso.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi $1 billón.
En Costa Rica, desde enero de 2023 a julio de 2024, se presentaron 126.726 órdenes de incapacidades por estrés, que suman casi 952.000 días.
Junto con la fatiga constante, que no se alivia con descanso, se siente estar sobrepasado por responsabilidades, falto de motivación, disminución de la creatividad, irritabilidad, ansiedad y dificultad para concentrarse, cambios en el ánimo, trastornos del sueño, dolores físicos que, en casos avanzados, pueden desencadenar en ansiedad o depresión.
La sobrecarga de trabajo y gestión de múltiples áreas son algunas de sus causas, junto con las jornadas laborales prolongadas, la sensación de urgencia constante, la falta de equilibrio entre vida personal y laboral, la incertidumbre financiera y el miedo al fracaso. También el aislamiento social y la soledad.
Para enfrentarlo se requieren estrategias de prevención y manejo del burnout, gestión del tiempo, límites claros entre trabajo y vida personal, priorizar el bienestar físico (dormir bien, comer saludablemente y hacer ejercicio), crear redes de apoyo emocional (con mentores, colegas y amistades), revisar y ajustar expectativas y objetivos para evitar frustraciones y buscar ayuda profesional si los síntomas persisten o afectan la salud emocional.
El burnout es un riesgo real para emprendedores y puede afectar tanto su bienestar personal como la viabilidad de sus proyectos, por lo que es fundamental implementar medidas de prevención y cuidado emocional durante el proceso emprendedor.
