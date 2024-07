Spotify, gigante de 620 millones de usuarios se acerca a tener ganancias por primera vez en su historia

Spotify, indispensable para millones de oyentes, nunca ha logrado ser un negocio rentable. Desde su aparición en 2008, la aplicación para escuchar música ha cerrado cada año con números negativos. Sin embargo, esto podría estar cerca de cambiar en 2024.

Spotify tuvo ganancias récord en los primeros seis meses del 2024.

Según el reporte del segundo trimestre del año, Spotify alcanzó una ganancia de 471 millones de euros (unos $512 millones) en los primeros seis meses del calendario, su récord en rentabilidad. Este resultado parece acercarlos a un hito nunca antes alcanzado por la compañía: un año de utilidades.

“Unos trimestres atrás dije que mientras muchos creían que Spotify era un gran producto, nosotros necesitábamos probar que también podía ser un gran negocio. Creo que eso de verdad está empezando a mostrarse”, escribió Daniel Ek, fundador y CEO de la aplicación, en el documento Spotify Q2 earnings call.

Ek atribuyó la mejora en la monetización de la compañía, en parte, a que el incremento en precios de mercados importantes como Estados Unidos no se tradujo en usuarios perdidos.

Esto es congruente con lo que marcan los estados financieros: un aumento del 21% interanual en los ingresos generados por suscriptores premium (pagos), pese a que la base de este tipo de suscriptores solo subió en un 12%. Lo que reciben correspondiente a la publicidad también creció a doble dígito: un 13%. Esto ha hecho que, como suma, los ingresos totales crecieran en un 20%.

Tampoco se puede ignorar el hecho de que la compañía de origen sueco también tuvo despidos masivos recientemente. Según el portal layoffs.fyi, Spotify despidió a poco más de 2.300 personas en el último año. Antes de 2023 la empresa contaba con alrededor de 10.000 empleados, para junio del 2024 ese número bajó a 7.400. La presentación para accionistas del primer semestre de este año también señala un menor personal y costos relacionados como uno de los motores de utilidades para dicho periodo. Los gastos de operación cayeron en un 16% interanual.

El año en el que la app más se acercó a la rentabilidad fue en 2021, cuando solo perdió 34 millones de euros, pero la empresa también está acostumbrada a grandes pérdidas: en 2017, por ejemplo, tuvo un hueco de 1.235 millones de euros.

Rentabilidad elusiva

Los más de 620 millones de usuarios y su dominio de alrededor del 30% del mercado de streaming musical —más del doble de su competidor más cercano— no le han bastado a Spotify para entregar números en verde a final de cada año. Pero no es por falta de intentarlo.

Pese a la elusiva rentabilidad, la aplicación no le ha temido a seguir invirtiendo. Por ejemplo, han inyectado alrededor de $1.000 millones en podcast, algunos en nombres tan famosos como los de Kim Kardashian, los Obama y el príncipe Harry. Pero, al igual que ha sucedido con el resto del negocio, es una apuesta que todavía no se ha pagado. Según reportó el Wall Street Journal (WSJ), la mayoría de shows en Spotify no generan ganancias.

Además tienen la desventaja de que sus principales competidores están respaldados por algunas de las compañías más grandes del mundo, como Apple, Google y Amazon. Para dichas empresas, el streaming no es su principal giro de negocio, así que tienen donde más apoyarse en caso de que sus respectivas apps no generen ganancias. Para Spotify es diferente: el streaming es su única fuente de ingresos.

Esto es un problema en un ecosistema donde el margen de utilidades suele ser bajo. Reportes del WSJ mencionan que por cada dólar que hace Spotify por reproducción musical, 70 centavos van a los dueños de las canciones y a las disqueras.

Esa es una de las razones que ha llevado a la empresa sueca a no apostar solo por la música, sino por ser la principal aplicación para todo lo que sea streaming de audio. Actualmente es el único servicio que por $10.99 en Estados Unidos ofrece un catálogo amplio de música, podcast y audiolibros en una sola app, lo cual lo separa de su competencia.

“Atribuyo esto (la retención de suscriptores a pesar del aumento del precio) al tremendo valor que hemos agregado a nuestro servicio en los últimos años. Nuestros suscriptores ahora tienen acceso a 250.000 audiolibros, más de 6 millones de podcasts y, por supuesto, prácticamente a todo el catálogo musical del mundo... en una sola experiencia. Hoy en Estados Unidos, el acceso a todo este contenido le costaría a un usuario aproximadamente $26, significativamente más que una suscripción a Spotify”, escribió Ek en su reporte trimestral.

Con datos al primer semestre del 2024 la aplicación contaba con 626 millones de usuarios activos y 246 millones de suscriptores premium. Diez años atrás esos números eran bastantes menores: 30 millones y 8 millones, respectivamente.

La meta de la compañía es llegar a 1.000 millones de suscriptores para el 2030. Desde el 2018 la aplicación gana en promedio unos 24 millones de suscriptores al año, lo cual hace complicado alcanzar el objetivo a menos que se dé una aceleración importante.

La proyección de Spotify para lo que resta del 2024 es aumentar en 13 millones los usuarios, en 5 millones los suscriptores y subir los ingresos en un 19% interanual.